新冠肺炎｜Starbucks日本850分店停業　fans組人龍買「最後咖啡」

日本由4月8日起於東京、大阪等7個城市實施「緊急狀態」，藉此抑制新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。不少連鎖餐飲店舖均響應政府呼籲暫停營業，其中日本星巴克咖啡（Starbucks Coffee Japan）宣佈由4月9日起，該7個城市的分店全部停業，結果吸引fans排隊，搶在關店前搭「尾班車」，買一杯「最後咖啡」。

日本政府實施「緊急狀態宣言」後，日本星巴克咖啡於4月8日宣佈，由4月9日起，東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫及福岡7個城市約850間分店全線暫時營業，其餘分店則會縮短營業時間，直至另行通知。這個消息隨即在社交網站上被廣泛分享，同時部分星巴克分店外更出現人龍，其中。東京蒲田的分店門外有逾50人排隊。

日本星巴克咖啡在全國擁有超過1,500間分店，其中不少成為當地人和旅客的必到景點，《香港01》旅遊記者精選3間與別不同的日本星巴克咖啡店，分別位於東京、京都和福岡，待疫情過後就出發參觀！

👇👇👇按下圖即看3間日本特色Starbucks咖啡店👇👇👇

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【3間日本Starbucks特色分店地址】 星巴克臻選東京烘焙工坊（Starbucks Reserve Roastery Tokyo） 地址：東京都目黒區青葉台2-19-23 官網：https://www.starbucks.co.jp/roastery/ 太宰府天滿宮表參道店 地址：818-0117 福岡縣太宰府市宰府3-2-4 京都二寧坂八坂茶屋店 地址：京都府京都市東山區高台寺南門通下河原東入桝屋町349番地

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