新冠肺炎｜15幅圖看日本緊急狀態　鳥取縣政府新型辦公方法有創意

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情持續擴散，日本首相安倍晉三於4月7日正式發出「緊急狀態宣言」，並於8日零時起於東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫及福岡7個地方正式生效，為期一個月至5月6日。《香港01》記者用15幅圖告訴你，在進入緊急狀態後日本現時的最新情況。

日本政府於4月7日宣佈發出「緊急狀態宣言」，隨即引起當地民眾的高度關注。日本首相安倍晉三指，聽取專家的意見後認為日本不需要跟隨其他國家的「封城」措施，如外出禁令及罰款等，呼籲民眾以維持社會正常運作為大前提，盡量減少人與人之間的接觸，避免增加感染風險。

不過，即使是在緊急狀態下，不少日本民眾仍然需要外出工作，不少網民在社交網站上發佈照片，指「一切如常」。而市面上大部分百貨店及娛樂場所則暫停營業，究竟在緊急狀態下，日本的最新情況如何？👇👇👇👇👇15幅圖即看日本緊急狀態下的最新情況👇👇👇👇👇

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💡同場加映：日本旅遊景點疫情前後大不同💡

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）於全球肆虐，日本的疫情越見嚴峻，多個旅遊景點如姬路城、原宿街頭等等，都異常冷清，與以往熱鬧的場面形成極大對比。👇👇👇👇👇按下圖即睇疫情前後對比有幾誇張！👇👇👇👇👇

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