越南米紙卷竟然肥過炸雞啤酒？韓國節目揭露9款健康美食驚人熱量

都市人愈來愈著重健康，在飲食方面亦會比較注意，會盡量多食蔬菜或清淡的食物，但原來有很多料理的熱量都比想像中高。有韓國綜藝節目《傻瓜排行榜》公布了9種健康美食的驚人熱量，包括與健康劃上等號的穀麥乳酪、味道清淡的平壤冷麵，令人感到震驚！

都市人追其健康，在飲食方面亦會多下功夫。（ig @ tamtamm_kitchen）

節目中提到，雖然三文魚含有豐富營養，能幫助降低膽固醇含量，但一塊三文魚扒的熱量竟然比四塊Pizza高，令一眾主持表示驚訝！

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💡同場加映：韓國人眼中15款奇怪食物組合💡

早前許多韓國網民分享了自己認為世界上不會出現的食物，引起其他人熱烈討論，記者整理了當中最受熱烈討論的15樣食物，竟然包括一款香港美食！

雖然韓國人對薄荷朱古力的喜愛超乎想像，沒有泡菜亦不能生存，但15款食物中，有幾樣與薄荷朱古力和泡菜相關的料理令韓國人感到非常驚嚇，大叫不能接受！👇👇👇

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想知韓國人認為哪一款香港美食十分奇怪，立即觀看全文👉👉👉韓國人眼中15款奇怪食物組合 除了泡菜蛋糕 這款香港美食都有份

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