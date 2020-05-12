海洋公園10個港人不再去原因　網民嫌棄太多內地客：消失都不可惜

因新型冠狀病毒疫情影響，海洋公園已經關閉3個月，造成7億元損失。商務及經濟發展局表示要尋求政府向海洋公園撥款54億元，用作還債及未來營運的資金。若該筆款項不獲批，海洋公園將於6月面臨倒閉。《香港01》旅遊記者綜合網民的意見，歸納出港人不再去海洋公園的10大原因！

因新冠肺炎疫情，海洋公園已經關閉了逾3個月。（資料圖片）

海洋公園由1977年開幕至今已經成立逾40多年，集合了動物場館、機動遊戲、大型表演於一身，更有國寶級的熊貓館，早於2012年就獲頒全球最佳主題公園大獎，享譽國際！不過近5年，海洋公園入場人數及收入都下降，更連年錄得虧損，其中港人更加不再去！究竟點解港人減少去海洋公園？👇👇👇記者覺得唔鍾意玩機動遊戲的人去海洋公園非常無聊，按下圖即睇10個港人不再去的原因👇👇👇

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港人平日甚少機會接觸大自然，不妨趁周末去郊外野餐。記者精選全港20個野餐勝地，當中亦有不少地點隱身於鬧市中，例如金鐘添馬公園、山頂公園等，要大草地又有，要海景又有，任君選擇！👇👇👇當中唔少都係日落打卡好去處！按下圖即睇全港20個野餐好去處👇👇👇

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