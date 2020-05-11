限聚令放寬｜12個商場消費優惠　海港城派消費券、希慎抽iPhone

新冠肺炎疫情不但影響港人的生活，零售業也大受打擊，本港不少商場都趁母親節及父親節都推出購物優惠趁機吸客，如海港城、時代廣場即日推出全港性消費獎勵計劃，只要在全港任何零售及餐飲消費滿指定金額，就可換領商場消費券！

《香港01》飲食記者精選全港12大商場的購物優惠，包括海港城、時代廣場、希慎廣場、東港城、apm等，其中有兩個商場都有消費$1的購物優惠，有一個商場更可以抽iPhone 11 Pro Max！

時代廣場推出全港性消費獎勵計劃。（資料圖片）

本港商場推出各種購物優惠，其中海港城、時代廣場都推出全港性消費優惠，在全港任何零售、餐飲商戶消費滿指定金額，可以換領兩個商場的消費券，非常抵玩！不過換領方法就是先上網登記及註冊。👇👇👇 有兩個商場都有機會換領iPhone！按下圖即睇不同商場的購物優惠詳情👇👇👇

+ 17 + 16 + 15

商場優惠連結、詳情如下：

【1】海港城

【２】時代廣場

【３】Apm1、Apm2

【4】上水廣場

【5】PopWalk天晉滙

【6】Mikiki1、Mikiki2

【7】iSQUARE國際廣場

【8】希慎廣場

【9】東港城

【10】新城市廣場

【11】荃灣廣場

【12】荷里活廣場

🥰🥰🥰 同場加映：野餐新手必睇5個打卡貼士 影靚相要帶5樣道具 附野餐地點推介 🥰🥰🥰

最近不少港人都出去行山，其實野餐也是個不錯的選擇，既可以親親大自然，又可以與好友見面，一舉兩得！記者整理野餐新手拍照的一定要知的5個貼士，包括要影充滿田園風的打卡照原來有幾樣野不能少。🌸🌸🌸按下圖即睇5個新手要知的野餐貼士👇👇

想知道其他影靚相貼士，立即點擊內文👉👉野餐新手必睇5個打卡貼士 影靚相要帶5樣道具 附野餐地點推介