海港城時代廣場派消費券　附登記連結　3間海港城靚景餐廳歎美食

新冠肺炎疫情底下，飲食及零售業生意大受打擊，海港城、時代廣場將於11日至17日推出全港性消費獎勵計劃，只要消費滿指定金額就可換領消費券！《香港01》飲食記者精選海港城3間有海景的高質餐廳，包括西班牙米芝蓮餐廳Amelia Hong Kong、台灣火鍋寬巷子，及高級日本菜餐廳天穴，歎美食兼攞優惠！

只要消費滿指定金額就可換領$100消費券（2張$50消費券）;而消費滿$10000就可額外換領$600消費券（2張$300消費券），優惠詳情即睇下圖👇👇👇

記者精選3間海港城海景餐廳，全部都可以睇到維港海景，周末約埋另一半食飯真係chill到一個點，食夠金額仲可以攞消費券！其中Amelia更是西班牙「米芝蓮一星餐廳」，一間是高級日本菜、一間是台灣過江龍火鍋店寬巷子，睇住海景打邊爐真係好正！👇👇👇按下圖即睇3間餐廳環境、美食推介👇👇👇

【1】西班牙米芝蓮一星食府@Amelia Hong Kong

來自西班牙的Amelia，當地開業半年隨即獲得「米芝蓮一星餐廳」殊榮，海港城店是餐廳亞洲第一間分店。餐廳面向維港，室外座位的食客可以一邊歎美食美酒、一邊180度欣賞維港海景，望住靚景與三兩好友談心真係超級抒壓！餐廳主打意大利創意料理，招牌包括牛骨髓麵包、魚子醬配香蕉、及冧酒雪糕等。😋😋😋 記者特別推介一道甜品，按下圖即睇餐廳環境、美食👇👇👇

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Amelia Hong Kong 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OTG63號舖 電話：3705 1983

【2】高級日本菜餐廳主打日式雞尾酒@天穴ANA TEN

食日本料理都可以睇海景！高級日本餐廳天穴設有室外露天座位，一邊食日式料理一邊欣賞維港美景！餐廳提供傳統及新派日式料理，包括廚師發辦Omakase、天婦羅等，最大特色是設有酒吧提供日式雞尾酒，well依家你明點解咁貴喇！👇👇👇想知日式雞尾酒係點樣？按下圖即睇環境同美食👇👇👇

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天穴ANA TEN 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈3樓OTE 304 號舖 電話：27019881

【3】台灣過江龍藝術造型火鍋@寬巷子

最後連打邊爐都可以望住海景慢慢烚下烚！主打自家製火鍋配料的台灣過江龍火鍋寬巷子，當中玫瑰造型松阪豬肉等漂亮擺盤為特色，連蔬菜都擺放得非常有藝術感，又有特色的台式月餅糕、手工蛋餃等，有海景又有藝術感最啱愛打邊爐的港女！👇👇👇仲有台式蛋餃非常特別！按下圖即睇食材有幾充滿藝術感👇👇👇

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寬巷子 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G57號舖 電話：3188 2840

🥰🥰🥰 同場加映：香港好去處｜長洲4間打卡餐廳 東灣觀音灣玩水後必去歎冰滴咖啡 🥰🥰🥰

周末去邊好，不如去長洲兩個沙灘玩水、曬太陽，坐在沙灘上睇日落非常有feel！記者精選4間適合打卡的餐廳、cafe，最適合同朋友一起影相打卡，留底倩影！😍😍😍有間muji風的cafe超正，按下圖即睇4間餐廳介紹👇👇👇

【1】日式小清新風cafe主打慢活@Heima Heima

由一對夫婦開設的Heima Heima，因為丈夫對長洲有情意結，決定在遠離繁囂的長洲開咖啡店。這間cafe設有少量室外座位，可以看到海景，非常寫意。Heima Heima主打各款甜品及咖啡，包括柚子抺茶芝士蛋糕、蘋果批配雪糕等，全部美食擺盤精美，非常IGable！👇👇👇全部食物擺盤都非常IGable，按下圖即睇Heima Heima的美食、價錢👇👇👇

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