黃秋生移民｜台灣3間港人開設餐廳　必試蔣雅文「心地日常」甜品

日前黃秋生在Facebook透露自己正在台灣隔離14日，並在留言回覆網民稱正在準備入籍台灣，當地網民表示歡迎之餘，亦打趣問他「什麼時候開叉燒包店」。其實台灣這個寶島一直很受香港人歡迎，吸引很多港人到當地開設店舖，包括蔣雅文的「心地日常」、鄧麗欣的「一口吖吖」和蕭若元投資的「保護傘」。

台北有幾間由港人開設的知名台北食店，包括蔣雅文的「心地日常」。（ig @ kaori_tw）

《香港01》旅遊頻道記者整理了3間港人開設的知名台北食店，記者食過其中「心地日常」的桂花蜜酒釀白玉雪花冰，認為味道清甜，份量足料，兩個女生吃完非常飽肚。

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如果食厭了營多印尼撈麵和日本杯麵，不妨試試台灣拌麵。麵條大部分都未經油炸，較為健康。《香港01》記者精選了5款台灣人氣拌麵，當中有一款更長期高居台灣網上購物平台銷量三甲！

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