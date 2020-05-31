荃灣一日遊4大打卡美食推介　必去南豐紗廠/光板田村｜香港好去處

位於荃灣的南豐紗廠近年成為了文青新打卡勝地，其實除了南豐紗廠，荃灣還有另一個隱世影靚相地點：光板田村。《香港01》旅遊頻道記者順便推介南豐紗廠的兩間高質美食，打卡前後可以醫下肚。

【第一站】南豐紗廠 —— 文青新蒲點

南豐紗廠前身是紡織工廠，經過活化後，隨即成為文青勝地，無論外面的壁畫，還是裡面的玻璃走廊和大堂的主樓梯，都是熱門的打卡熱點。除了影靚相，還可以逛逛裡面的特色小店，例如手作文創小店Pinkoi、藝術書店Book B、集家品、文具、首飾於一身的清水模水泥創作品牌Shabibi Sheep Workshop，度過慢活的時光。

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【第二站】Book B Kitchen Mealmeal / KOKO Coffee Roasters

記者今次推介南豐紗廠內兩間高質小店，如果你想嘗試日式料理，可以到Book B Kitchen Mealmeal，如果想喝咖啡、食西式輕食，可以試試KOKO Coffee Roasters。

1. Book B Kitchen Mealmeal —— 日式精緻定食

小店是一間複合式空間，餐廳和書店各佔一半。店內裝修以木系為主調，風格簡約、氣氛溫馨，不過堂食位置不多。餐廳主打日式料理，雖然價錢偏貴，不過食物質素確實不錯。記者最推介的是炸雞日式咖哩飯，雖然炸雞賣相普通，但雞肉肉質嫩滑，亦充滿肉汁，配上味道溫和的咖哩，味道非常有驚喜！

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Book B Kitchen Mealmeal 地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠六廠1樓111號舖 營業時間：星期一至日12:30 - 21:00

2. KOKO Coffee Roasters —— 芝士手打牛肉漢堡、高質咖啡

KOKO Coffee Roasters 為本地自家烘焙咖啡店CoCo Espresso的延伸品牌，店內裝修走工業風格，更擺放了一部來自50年代的德國大型咖啡豆烘培機。除了優質咖啡外，小店同時供應輕食，身為Burger迷的記者認為，芝士手打牛肉漢堡的質素屬水準之上。漢堡扒使用本地新鮮牛肉每日新鮮人手製作，厚實多汁，非常高質！

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KOKO Coffee Roasters 地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠六廠地下G09號舖 營業時間：星期一至日09:30 - 19:30

【第三站】光板田村 —— 七彩繽紛壁畫

在南豐紗廠打卡歎完美食後，可以到有「港版彩虹眷村」之稱的光板田村逛逛。光板田村是位於大帽山山腳的一個寮屋村落，距離荃灣市中心只有約15分鐘車程，位置都算方便。壁畫色彩繽紛，風格可愛，由一班小朋友義工和村民共同創作，最受歡迎的打卡位置就是彩虹樓梯和彩色小屋。不過打卡遊覽的同時，記得要收細聲量，不要對村民造成滋擾。

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