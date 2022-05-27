黃金海岸7大好去處推介！5個必到打卡位/沙灘/戶外歎咖啡 附交通

【黃金海岸好去處】屯門黃金海岸為假日熱門景點，充滿異國風情，而且鄰近海邊又有各式美食，非常適合拍拖或一家大細一日遊！《好食玩飛》記者整合黃金海岸7大好去處，包括多個必到打卡位及美食！即拉落下文睇詳情及交通方式！

黃金海岸好去處｜7大必去推介！5大打卡位/沙灘/戶外歎咖啡 附交通

屯門黃金海岸範圍雖然不大，但已有齊商場、酒店及沙灘。地標之一的黃金海岸商場，以米黃色異國風設計為主調，令人猶如身處外國！而且可以沿海濱漫步，前往鄰近酒店內多個打卡位，彷彿走進了歐陸小庭園！建議一日遊行程可以先去多個人氣打卡位影靚相：

黃金海岸好去處 【1】打卡位ー純白歐陸風拱門長廊

黃金海岸酒店內有多個打卡位，當中最受歡迎的就是純白歐陸風拱門長廊！每逢春天賞花季節更會有粉紅色簕杜鵑盛開，吸引不少人專程去影靚相！拱門長廊中間更有一個小型噴水池，令人猶如身處歐洲秘密花園！

黃金海岸好去處【2】打卡位ー浪漫拱形玻璃涼亭

平時用作舉辦婚禮的拱形玻璃涼亭亦是必去打卡位，涼亭頂部為透明玻璃設計，圓柱更有花朵裝飾，非常浪漫而且打卡一流！

黃金海岸好去處【3】打卡位ー巨型西洋棋盤

附近的巨型西洋棋盤同樣「IG-able」，不但可以拿起黑白棋子拍照，又或者站在棋盤中間以另一個角度拍出獨特視覺效果！

【黃金海岸好去處】



黃金海岸酒店

地址：屯門青山公路1號

交通：從港鐵屯門站乘巴士K51或K53 （繁忙時段）於黃金海岸站下車，步行約10分鐘即達



黃金海岸好去處【4】打卡位ー歐陸式樓梯

整個黃金海岸商場都以米黃色為主調，並加入歐陸風建築設計，充滿地中海浪漫氛圍，一走進商場內就彷似飛到外國！沿商場樓梯走到一樓，更可以邊行邊拍照，隨手拍出度假感覺！

黃金海岸好去處【5】打卡位ー異國風觀景平台

商場一樓廣闊開揚，更有露天休憩空間！除了可以繼續打卡外，還能眺望海濱一帶美景！同時欣賞到充滿異國風情建築及海景，趁假日好好放鬆！

【黃金海岸好去處】



黃金海岸商場

地址：屯門青山公路1號

交通：從港鐵屯門站乘巴士K51或K53 （繁忙時段）於黃金海岸站下車，步行約5分鐘即達



黃金海岸好去處【6】夏日沙灘暢泳ー黃金泳灘

影完靚相後，步行約10至15分鐘就抵達旁邊的沙灘！沙灘近日已重開，炎炎夏日最好就是去曬太陽或落水暢泳！鄰近黃金海岸酒店的黃金泳灘，為屯門區最大沙灘，沙質幼滑而且設備齊全，有齊更衣室、淋浴設備、餐廳及小食亭！

根據記者觀察，平日都有不少人前往黃金泳灘曬太陽「唞唞氣」，雖然沙灘人流不少，但是把拍過的打卡靚相上載到社交網站與朋友分享都流暢（利申記者是用CSL）。

【黃金海岸好去處】



黃金泳灘

地址：屯門青山公路黃金海岸黃金泳灘徑

交通：從港鐵屯門站乘巴士K51或K53 （繁忙時段）於黃金海岸站下車，步行約10至15分鐘即達



黃金海岸好去處【7】露天茶座嘆咖啡ーHeato Coffee

行程最後一站，回到商場內的Cafe歎杯咖啡及輕食！設有露天座位的Heato Coffee，提供All Day Breakfast、Egg Benedict、多士、鬆餅及沙律等多種食物，而飲品就有Latte、手沖咖啡、抹茶鮮奶等多種選擇！玩樂大半天後來這裏休息一下，好好享受假日！

【黃金海岸好去處】



Heato Coffee

地址：屯門青山公路1號黃金海岸商場地下18號舖

交通：從港鐵屯門站乘巴士K51或K53 （繁忙時段）於黃金海岸站下車，步行約5分鐘即達

