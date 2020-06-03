澳門旅遊4大打卡景點　teamLab開幕有新展區　龍環葡韻影港女相

想離開下香港，但又想近近地走一轉，澳門就最適合你啦！好多人都知道一定要去戀愛巷打卡，不過澳門仲有好多值得打卡的景點，最啱你放上IG呃like！《香港01》旅遊記者整理4個打卡熱點，包括即將登陸澳門的teamLab、葡式建築群龍環葡韻、隱世藝術街等。下次就可以去以下景點影下港女相啦！

【1】數碼藝術館探索光影藝術@teamLab

作為文青港女點可以唔去光影展覽打卡！teamLab即將登陸澳門威尼斯人，這間數碼藝術美術館融合藝術、科技、設計等元素，讓參觀者透過體驗各種藝術作品，有身歷其境之感。teamLab今年將登陸澳門，佔地5000平方米，以超自然空間為主題，當中更有2020年最新作品巨大漂浮雲朵，非常值得一去！按下圖即睇各個展區有幾吸睛👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

澳門teamLab超自然空間 地址：澳門威尼斯人金光會展展覽館F館 網址：http://www.teamlab.art/e/macao/

【2】大三巴附近隱世打卡位@關前老街

關前老街（俊秀圍）以往是古董買賣的地方，後來政府將其活化，吸引不少餐廳和cafe進駐，成為融合藝術及文化的藝術街。去關前老街一定要打卡掛在上方的大量裝飾，抬頭望就望到一大片越式雨傘、傳統紅色燈籠或者紅色楓葉，唔少人都會在裝飾下面打卡放上IG！老街有不少五顏六色的店鋪，色彩繽紛，沿路的牆上仲有不少有特色的塗鴉，充滿童趣！按下圖即睇有咩位置最適合打卡📸📸📸

+ 4 + 3 + 2

關前老街 地址：澳門關前後街 交通方法：穿過大三巴牌坊左邊的關前街即可抵達

【3】葡式風格藍白色磁磚像置身南歐@民政總署大樓

睇相都覺得心心眼呀，港女們必去影長腿靚相的好去處！曾經是葡萄牙殖民地的澳門，市中心的民政總署大樓保留著葡式建築風格，更入選世界文化遺產。外牆的藍、白色古典風格磁磚最吸睛，不少人都在樓梯打卡，完全有種置身南歐洲的感覺呀！想知點樣影長腿照？按下圖即睇藍白色磁磚有幾靚🔵⚪🔵

民政總署大樓 地址：澳門亞美打利庇盧大馬路新號澳門民政總署大樓新馬路163號

【4】Tiffany Blue博物館最啱呃like@龍環葡韻

港女記者一見到外牆是Tiffany Blue的博物館就完全淪陷了！龍環葡韻由葡萄牙式住宅改建而成，博物館以超吸睛的Tiffany Blue及白色做主色調，既優雅又充滿古典風，環境比較清靜，完全是女生打卡必去，所以不時都會見到有新人去影婚紗相！想知邊一日博物館唔開門？按下圖即睇開放時間📸📸📸

+ 2

龍環葡韻 地址﹕澳門氹仔海邊馬路 開放時間：10：00-19：00（18：30開始停止入場）

😍😍😍 澳門輕軌｜氹仔排角站10大美食推介 必試米芝蓮2cm厚蛋豬扒包 😍😍😍

記者曾經去過澳門一次，覺得一時間日真係唔會食得晒所有美食，今次記者就推介10大氹仔美食，當中最想試米芝蓮榴蓮雪糕、檸檬車露意大利雪糕，最啱炎炎夏日食呀！按下圖即睇有咩美食👇👇👇

米芝蓮厚蛋豬扒包、瓦煲咖啡@世記咖啡

世記咖啡是米芝蓮推介的澳門美食，招牌的是厚蛋豬扒包、厚蛋鹹牛肉治、瓦煲咖啡、西多士方塊等。厚蛋豬扒包的豬扒即叫即炸，炸得香脆咬下去卻非常多汁，中間夾著的厚蛋厚度是半熟蛋，約有2厘米厚度，口感滑嫩。👇👇👇世記咖啡的招牌豬扒包的厚蛋超吸睛，按圖睇睇幾多錢👇👇👇

想知仲有咩澳門必食？立即點擊內文👉👉澳門輕軌｜氹仔排角站10大美食推介 必試米芝蓮2cm厚蛋豬扒包