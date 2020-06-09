日本小店年為社區辦350場活動　因疫情瀕倒閉　街坊眾籌500萬拯救

在新型冠狀病毒（COVID-19）的威脅下，日本曾於早前宣佈全國進入「緊急狀態宣言」並呼籲人們減少外出，導致很多小店被逼停業，甚至面臨倒閉危機！在日本橫濱市就有一間小店，因為疫情而無法營業，老闆無法負擔沉重的經營開支，一度有輕生的念頭……最後全靠一班暖心街坊走出困境！

位於橫濱市的「3丁目カフェ」由73歲的大野承於6年前開設，他眼見區內甚少為居民而設的共用空間，於是決定在6年前打造一個集合了咖啡廳、表演場地和活動室的共用空間，希望為附近街坊提供一個聚腳點。

咖啡店已經成為附近居民平日的聚腳點。（圖片來源：節目截圖）

可惜，「3丁目カフェ」在疫情下面臨前所未有挑戰，而店主大野先生甚至因為無法負擔經營開支而出現輕生的念頭。不過，最後得到客人們發起眾籌活動，咖啡店成功繼續經營！

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