日本媽媽去世前遺最後料理　冷藏5年後女兒再嚐母親的味道秒淚崩

日本綜藝節目《探偵！ナイトスクープ》自1988年起播放，至今解決受無數觀眾的委託和煩惱等等。近日節目重溫一宗曾經引起觀眾極大迴響的個案，講述一段感人母女情，網民都被真摯母愛感動，再次成為熱門話題。

冷藏了5年的角煮（圖片來源：節目截圖）

向節目提出委託的是一名叫寶谷瑞希的女生，她想要吃放在冰箱裡冷藏了5年的一份角煮（紅燒豬肉）。原來這是瑞希媽媽在5年前做的料理，但來不及好好品嘗便因為急病而突然離世。瑞希希望調查節目組幫忙調查料理是否還能吃，如果可以的話，她和爸爸還想再吃一次媽媽的味道。

😢😢👇想知瑞希最反能否完成心願，即按下圖片及影片👇😢😢

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😱😱同場加映：居日台人6個理由警告：1年內不要去日本！😱😱

新型冠狀病毒（COIVD-19）在全球擴散，導致日本一度在多個城市發出緊急狀態令，至日前才解除。然而，日本「解封」後感染人數不減反增，近日有居於日本台灣人在社交網站上發佈千字勸世文，詳列6個理由，警愓旅客一年內不要到日本旅遊。其文章發表不足一天，已吸引上萬人轉發！

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為何1年內最好不要去日本？完整版請看全文：日本解封代表疫情紓緩？居日台人6個理由警告：1年內不要去日本！