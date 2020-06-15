香港迪士尼重開！10個員工不知道的樂園秘密　蟻俠遊戲有隱藏訊息

隨著新冠肺炎疫情在香港稍為緩和，主題樂園相繼重開，繼海洋公園後，香港迪士尼樂園也公布於6月18日重開！

其實香港迪士尼樂園開幕已近15年，大部分港人都去過，還有甚麼新意？《香港01》旅遊頻道記者今次就告訴大家關於樂園的10個小秘密，帶大家從新角度出發，深度遊覽園內景點。

香港迪士尼樂園自1月底因疫情關係暫停開放，持續關閉近4個多月，終於將在6月18日重開。（HK01資料圖片）

樂園深度遊 連員工也未必知道的10個小細節！

到迪士尼樂園不外乎找迪士尼人物合照、玩機動遊戲？非也，其實玩法有很多。整個樂園設計花盡心思，細緻程度令人驚訝，很多大家不為意的景點細位都隱藏著與Disney角色或香港相關信息，以下就告訴各位10個特別設計，讓大家重遊樂園時發現驚喜。

建園時有多個隱藏米奇（Hidden Mickey），原來最新的機動遊戲「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」也有？園內隱藏著代表香港的洋紫荊圖案，位置當眼入園必經，卻經常被遊人忽略？

👇👇👇按圖看Disneyland的10個隱藏設計👇👇👇

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迪士尼重開 新增防疫措施

樂園於6月18日重開後，將會實施人數管制及一系列防疫措施，除了必須網上預約入園，與迪士尼角色近距離互動及合照的活動也會暫停。

👇👇👇按圖看Disneyland新增防疫措施👇👇👇

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去大嶼山玩，還可以考慮踩單車，推介3條單車路線。👇👇👇按圖看東涌路線的打卡位靚相👇👇👇

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