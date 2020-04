全球迪士尼16個Show免費睇　Online欣賞美女與野獸舞台劇｜附連結

新冠肺炎疫情肆虐全球,不止難去外國旅行,連香港2個大型主題樂園也暫停營業,想本地遊都難!

暫時主題樂園仍然未公布有重開日期,如果十分想念這些繽紛活動,《香港01》旅遊頻道記者推介以下網上影片,由美國、法國、日本和香港迪士尼樂園製作的16條官方短片,可以免費欣賞舞台劇、花車巡遊、煙花表演等節目,在家中體驗虛擬參觀樂園的樂趣。

【1】美國園區——必看今年全新花車巡遊

美國本土有2個迪士尼樂園,還有主題郵輪,節目豐富,「Disney Parks」官方Youtube頻道就分享了部分表演。記者精選出其中3段,推介必睇迪士尼郵輪得獎節目和2020年全新花車巡遊,可以找到多個香港少見的人物角色如《玩轉極樂園》主角米高、《仙履奇緣》的神仙教母等等。👇👇👇想知哪個是迪士尼郵輪必看表演?按圖看更多介紹👇👇👇

1.《美女與野獸》舞台劇👉按此觀賞👈

2.《Magic Happens Parade》花車巡遊👉按此觀賞👈

3.《Fantasy In The Sky》煙花表演👉按此觀賞👈

【2】日本節目園區——重溫後會無期煙火show

日本東京迪士尼樂園及海洋,則於3月時於官方Youtube頻道發放了4段表演,包括戶外表演和室內歌舞劇。記者推介必看今年3月已停演的水上光影匯演,是東京迪士尼海洋長達9年的人氣煙火show,以後只能網上重溫。👇👇👇想知哪項表演可足本睇晒?按圖看節目介紹及片長👇👇👇

1. 《Pixar Playtime》戶外表演👉按此觀賞👈

2. 《It’s Very Minnie》舞台劇👉按此觀賞👈

3. 《Lilo's Luau & Fun》午餐show 👉按此觀賞👈

4. 《Fantasmic!》光影匯演👉按此觀賞👈

【3】法國園區——人氣城堡光影匯演

法國則有1個巴黎迪士尼樂園,最著名的是其粉色系浪漫風城堡。樂園於4月最新上載多個節目之中,記者就最推介城堡光影匯演,有如香港樂園城堡曾有過的投射表演般,在牆身呈現一幕幕經典畫面,巴黎這個更加大型!👇👇👇按圖看巴黎3個精選推介節目👇👇👇

1. 《Pirates ou Princesses Disney》巡遊表演👉按此觀賞👈

2. 《Disney Illuminations》城堡匯演👉按此觀賞👈

3. 2019聖誕特備節目👉按此觀賞👈

【4】香港園區——發掘以往漏看的隱藏設計

不少香港人也會去過本地的迪士尼樂園遊覽,不過其實整個渡假區連同酒店及迪欣湖,藏有不少設計心思。推介樂園製作的「大使遊樂園」系列,帶大家從另一角度發掘迪士尼的小秘密!👇👇👇按圖看部分香港樂園隱藏設計👇👇👇

1. 《小小世界》👉按此觀賞👈

2. 《大使遊樂園》第一集👉按此觀賞👈

3. 《大使遊樂園》第二集👉按此觀賞👈

4. 《大使遊樂園》第三集👉按此觀賞👈

5. 《大使遊樂園》第四集👉按此觀賞👈

6. 《大使遊樂園》第五集👉按此觀賞👈

🖥️同場加映:全球7個音樂show免費網上睇🖥️

喜愛音樂表演的話,這裡還有更多推介。👇👇👇按圖看全球7個免費表演👇👇👇

