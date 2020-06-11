自助餐優惠2020｜6月17間酒店buffet歎生蠔海膽$172起　持續更新

各大酒店繼續推出自助餐優惠吸客，以超抵價錢就可以任食生蠔、其他海鮮、鵝肝、海膽等，非常吸引！本文精選了全港17間酒店的6月自助餐優惠，包括Eaton、九龍諾富特、九龍酒店、海景嘉福、美麗華、都會海逸、8度海逸、Cordis、香港諾富特世紀、Kerry Hotel、港島太平洋、港島香格里拉、海洋公園萬豪酒店、城景國際、千禧新世界、朗廷酒店、諾富特東薈城。

【1】九龍諾富特酒店 —— 半價歎生蠔、和牛

酒店6月推出的「和牛•生蠔•海鮮自助晚餐」，5折即可任食生蠔及多款凍海鮮，包括加拿大雪場蟹腳、龍蝦仔、海蝦、新西蘭青口、馬來西亞白蜆。和牛方面，餐廳大廚以澳洲高級和牛炮製生和牛薄片、燒和牛扒、扒和牛舌配芝士汁等美食，啱晒一眾「牛魔王」。

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The Square 地址：九龍彌敦道348號 電話：3965 8666

【2】Eaton HK —— 85折食勻日韓台泰美食

位於逸東酒店的普慶餐廳全新推出以「味覺旅遊」為主題的自助餐，除了生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等海鮮外，亦提供泰國、日本、台灣及韓國的地道美食及街頭小食，即使因為疫情未能去旅行，亦可以在香港品嚐到各地美食。

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普慶餐廳 地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層 電話：2710 1901

【3】海景嘉福酒店 —— 72折任食生蠔、海膽

海景咖啡廳自助晚餐即將重開，可以72折優惠任食法國生蠔及加拿大赤海膽，每位更可額外獲得澳洲珍寶生蠔一隻。另外還有冰鎮加拿大松業蟹腳、青口、翡翠螺、大蝦等海鮮。甜品方面，有夏天時令生果荔枝及芒果為主題的甜品及Haägen-Dazs雪糕。

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海景咖啡廊 地址：尖沙咀麼地道70號海景嘉福酒店M層 電話：2731 2860

【4】美麗華酒店 —— 85折歎生蠔、香煎鴨肝

酒店推出「國際美食主題自助餐」85折優惠，自助午餐每位成人$312起，自助晚餐每位成人$654起。自助午餐有四個主題選擇，如果想食生蠔就要在指定日期去啦！自助晚餐則有即開生蠔、香煎鴨肝、波士頓龍蝦、刺身等。

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Yamm 地址：尖沙咀彌敦道 118-130 號 Mira Place 電話：2368 1111

【5】九龍酒店 —— 75折任食生蠔、蟹腳

酒店推出自助午餐及晚餐優惠，75折就可以任食法國、紐西蘭及美國生蠔和海鮮，晚餐更有加拿大雪花蟹腳、味增鮑魚、鴨肝和和牛。折後自助午餐成人連服務費每位只需$270起，自助晚餐每位$500起。自助晚餐星期一至四為半自助形式，每位加送一份岩鹽烤和牛及香煎鴨肝配紅桑子茸，星期五至日則是全自助形式。

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九龍酒店 地址：九龍尖沙咀彌敦道19 – 21號 電話：2929 2888

【6】都會海逸酒店 —— 7折任食生蠔、榴槤甜品

都會海逸酒店的自助餐口碑一向不錯，今次推出「父親節月份限定優惠」，午餐和晚餐時段都有7折，自助餐可以任食生蠔、長腳蟹、慢煮紅酒牛肉、金蒜蒸鮑魚、冰鎮熟龍蝦及一系列榴槤甜品。

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Promenade 地址：紅磡都會道7號 電話： 3160 6888

【7】8度海逸酒店 —— 72折任食生蠔、鵝肝

酒店推出「海岸鮮風自助晚餐」8折優惠，多做一步更可獲得9折優惠，變相72折，每位成人$408起，任食生蠔、鵝肝、和牛刺身及燕窩梳乎厘，星期五至日及公眾假期更有波士頓龍蝦！

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8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號 電話： 3900 3000

【8】Cordis Hotel —— 75折起任食生蠔、水蟹粥

康得思酒店推出的「味遊海陸世界」自助餐，可以75折起任食新鮮生蠔、藍青口、凍蝦及小龍蝦，還有多款空運刺身。晚餐時段更有更多海鮮和扒類，例如翡翠螺、水蟹粥、即切片皮鴨、燒羊架、美國頂級肉眼扒。甜品方面，有多款抹茶甜品、伯爵茶蛋糕、芋圓仙草等。

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The Place 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【9】香港諾富特世紀酒店 —— 6折任食生蠔及法式美食

酒店推出法式美食及海鮮自助晚餐優惠，由6月1日開始可以以6折任食生蠔、蟹腳、翡翠螺等海鮮，還有和牛鴨肝漢堡、香煎鴨肝、法式海龍皇湯、白酒藍青口、生牛肉它它等。甜品方面，有法式蘋果批、焦糖燉蛋及紅酒燴香梨等經典款式。

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Le Café咖啡廳 地址：灣仔謝斐道238號 電話：2598 8888

【10】Kerry Hotel —— 小童免費

酒店的自助餐質素一向頗高，今次推出的六月限定優惠，星期一至五惠顧自助午餐及晚餐都有7折！午餐每位成人折後$320，晚餐每位成人折後則是$518起，兩位成人同行，即可免費帶最多兩位12歲以下小童入場，啱晒一家大細！客人可以任食龍蝦、麵包蟹等海鮮，還有分子雪糕等甜品！不過要留意返，現時餐廳星期一至二暫時關閉。

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大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 電話：2252 5246

【11】港島香格里拉大酒店 —— 75折歎自助午餐、晚餐

港島香格里拉酒店自助餐最近重開，cafe TOO推出優惠，高達75折就可以歎蟹腳、青口、凍蝦各款新鮮凍海鮮、刺身、燉湯等。無論午餐、下午茶或晚餐，都可以享用今次優惠，最平低至$254.1，不過留意返，自助下午茶於6月6日才開始供應。

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cafe TOO 地址：香港中區法院道太古廣場 電話：2820 8571

【12】海洋公園萬豪酒店 —— 6折食自助午餐

海灣餐廳於6月推出自助午餐優惠，可以以6折任食多款美食，餐廳一向主打環保海鮮，客人可以任食蟹腳、青口、凍蝦、海螺等，亦有油甘魚、帆立貝、帶子等刺身，另外也有牛扒、多款甜品供應。

👇👇👇自助餐並非每日供應，想知邊日有得食？按圖看自助餐詳情👇👇👇

海灣餐廳 地址：黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣地下 電話：3555 1700

【13】港島太平洋酒店 —— 7折歎傳統功夫菜

酒店推出6月「飛『粵』夢『功』場」自助晚餐優惠，可以以高達7折價錢任食冰鎮海鮮、波士頓龍蝦和Häagen-Dazs雪糕，另外還有一品富貴鴨、古法煎釀鯪魚、蜜味金錢雞、懷舊春花卷、百花釀金錢、豉汁蟠龍鱔等，同時亦有多款中式甜品，例如大良山渣炸脆奶、洛神花荔枝布甸、花旗參豆腐芝士餅、陳皮蛋撻等。

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中西∙環餐廳 地址：香港干諾道西152號港島太平洋酒店一樓 電話：2131 5908

【14】城景國際 —— 4人同行1人免費

酒店推出全新「龍蝦‧鮮蠔‧海鮮自助晚餐」，有多款以龍蝦和蠔為主題的熟食，同時亦可享用美國及紐西蘭生蠔、長腳蟹、日式刺身等。現在凡出示官方網頁的優惠，於即日起惠顧自助晚餐，即可尊享優惠價成人$438起，更可享用「4人同行1人免費」優惠，平均每人只需$361（連加一）。

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城景國際 地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287

【15】千禧新世界香港酒店 —— 自助午晚餐買二送一

酒店推出自助午餐及晚餐優惠，三人同行一人免費，折後自助午餐每名成人$263起，晚餐則是每人$439起。除了星期一至四外，在星期五、六、日及公眾假期都可以享用這項優惠，非常抵食！ 餐廳現時主要用任點任食方式提供食物，即叫即煮，美食包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹、白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等。

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千禧新世界香港酒店 地址：尖沙咀麼地道 72 號 電話：2313 4222

【16】朗廷酒店 —— $184午餐歎生蠔、長腳蟹

酒店推出「嚐鮮之旅盛宴」午餐買一送一優惠，每人只需$184（未連加一）！半自助午餐主菜每日不同，包括龍蝦、羊架。除了可以任食生蠔之外，還有長腳蟹、小龍蝦、大蝦，亦有即叫即燒的肉類，會不定期轉換，例如各款扒類，另外亦有多款甜品和Häagen-Dazs雪糕。

👇👇👇按圖看如何獲得買一送一優惠👇👇👇

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話： 2375 1133

【17】諾富特東薈城酒店 —— 「小龍蝦、三文魚與扇貝」主題自助餐

酒店推出以新鮮小龍蝦、三文魚及扇貝作主材料的自助餐。菜式包括法式三文魚雞蛋凍批、金銀蒜粉絲蒸扇貝、香辣小龍蝦、芝香薯仔焗帶子等，令有新鮮海鮮及刺身，包括鮮蝦、蜆、小龍蝦、立魚刺身等。

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諾富特東薈城酒店 地址：東涌文東路51號 電話：3602 8808

💡同場加映：選擇生蠔小貼士💡

任食生蠔時，該選哪隻去吃最好最新鮮？懂得以下10個知識，才算真正生蠔達人！👇👇👇按圖看部分貼士👇👇👇

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