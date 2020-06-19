日本UNIQLO口罩首賣現人龍　網民戴上卻劣評如潮　買前必知3件事

新型冠狀病毒（COVID-19）持續肆虐，日本的疫情仍未完全受控，民眾仍需保持社交距離及戴口罩。不過日本近日的天氣愈來愈熱，很多人都擔心戴上口罩後會中暑。有見及此，日本的大型企業紛紛推出夏天適用的口罩，而Uniqlo的AIRism口罩於今天（6月19日）正式開售，網民實試後又有甚麼感想？

日本Uniqlo今天（6月19日）正式推出AIRism口罩三層可重用口罩，共有3種尺寸可供選擇，據稱可清洗及重用至少20次。👇👇👇先來看看開售情況👇👇👇

+ 2

而今天（6月19日）一大清早，日本各地的Uniqlo分店已經出現長長的人龍，部分地區更需要冒雨排隊！👇👇👇按下圖看日本各地Uniqlo的排隊實況👇👇👇

+ 12 + 11 + 10

Uniqlo的AIRism口罩開售後有網民立即試戴，而網上亦出現不少批評的聲音和意見。《香港01》記者整理了網民3個給負評的主要原因👇👇👇即按下圖看👇👇👇

同場加映：日本網民票選人氣美食街TOP 20

日本最大的排名網站「gooランキング」由今年4月28日至年5月12日在網站上進行投票，並於早前發表日本最具人氣美食街道的排名結果！其中，大受香港人歡迎的大阪黑門市場竟然十甲不入，而大阪道頓堀和淺草仲見世商店街則分別排在第3位和第9位！

😍😍😍人氣美食街道排名請按下圖😍😍😍

+ 9 + 8 + 7

完整排名請看全文：日本網民票選人氣美食街TOP 20 道頓堀排第3 黑門市場十甲不入