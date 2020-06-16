新品種仙氣「萬華鏡」繡球花網上熱傳　36張圖朝聖日本絕美繡球花

踏入6月，就是日本繡球花的季節，繡球花色彩豐富、嬌豔美麗，難怪日本人每到夏季都會到各地欣賞盛開的繡球花，打卡影靚相，熱熾程度不下於春季賞櫻！雖然今年受到新型肺炎（COVID-19）疫情的影響，我們不能親身到日本賞繡球花，不過不用傷心！記者為大家搜集了36張繡球花靚相，給大家望「花」止渴，更附上地點，大家可以做足功課，下年就去朝聖吧！

日本稱繡球花為「紫陽花」，大家日常見到的繡球花大多是單色的品種，例如粉紅、粉藍、粉紫等，但最近日本Twitter就瘋傳度這款新品種的繡球花，每朵花都有兩層花瓣，更有漸變色調，非常仙氣，這個品種更有一個華麗的名字叫「萬華鏡」！

其實這種萬華鏡繡球花產自島根縣，是幾年前由日本島根縣農業技術中心開發出來的，現在慢慢開始普及起來！🌸🌸🌸點擊圖片看看日本Twitter上網民貼上的迷人萬華鏡繡球花吧！👇👇👇

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還未夠喉？日本有一名美女攝影師在IG上放了多張繡球花靚相，絕美水中繡球花配上巫女，看得記者超心動，很想立即去一轉神社參拜！🌸🌸🌸點擊圖片看繡球花名所地址👇👇👇

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🇯🇵🇯🇵🇯🇵同場加映：日本網民票選人氣美食街TOP 20 道頓堀排第3 黑門市場十甲不入

日本最大的排名網站「gooランキング」由今年4月28日至年5月12日在網站上進行投票，並於早前發表日本最具人氣美食街道的排名結果！其中，大受香港人歡迎的大阪黑門市場竟然十甲不入，而大阪道頓堀和淺草仲見世商店街則分別排在第3位和第9位！

😍😍😍完整人氣美食街道排名請按下圖😍😍😍

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想知道第10到第1位？即看全文日本網民票選人氣美食街TOP 20 道頓堀排第3 黑門市場十甲不入