從此告別失眠！日本專家3招教路快速熟睡法　睡前運動真的有效？

你有經常睡不好，甚至是失眠的情況嗎？近日，有日本節目請來睡眠專家分析快速入睡小技巧，只要在睡前做好這3件事就能改善睡眠質素，上班上學也不怕「恰眼訓」！

日本綜藝節目《教えてもらう前と後》近日邀請「東京疲勞·睡眠診所」的醫學博士梶本修身向大家講解一些關於睡眠的小秘訣！節目製作組找來3位藝人示範各自的睡眠習慣，梶本先生則會分析他們睡覺的衣著、睡眠環境和睡前活動，只要做好以下這3件事就能向失眠Say Bye Bye！👇👇詳情往下拉觀看圖片👇👇

《教えてもらう前と後》節目截圖

【1】睡前運動真的有效？

很多人睡前都會活動一下身體，究竟配合甚麼程度的運動強度才能打造最優質的睡眠狀態？👇👇按下圖看解答👇👇

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【2】睡眠環境的最佳溫度

開冷氣時蓋棉被或毛巾被比較好？最適合睡覺的環境又應該控制在多少度？👇👇按下圖看解答👇👇

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【3】睡覺最好不要穿短褲？

相信很多人都會穿短袖上衣和短褲睡覺，究竟這是不是個好選擇？👇👇按下圖看解答👇👇

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😲😲😲睡覺最好不要穿短褲？睇片聽專家講解👇👇👇

同場加映：食飯睡覺做錯一步減肥變增肥？

你有沒有想過，原來日常生活中只要忽略一件事，吃飯、睡覺都可能隨時增肥而不自知！日本節目《只有3成日本人知道的事》（日本人の3割しか知らないこと》）近日播放一項關於減肥的調查，一起來看看有甚麼要注意！

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