元朗一日遊6大推介 向日葵花海打卡、必吃蝦湯沾麵｜香港好去處

元朗出名多美食，不過想親親大自然都可以呀！除了最出名的大棠紅葉，元朗信芯園仲有大片向日葵花田，最適合拍拖打卡放上IG！今次《香港01》旅遊記者規劃元朗一日遊6個好去處，有得打卡影相，又有人氣美食，最後仲會去睇日落，行程超豐富！

【第一站】🌻打卡向日葵花海@信芯園

位於元朗新田小磡村，佔地兩萬多呎的信芯園有一大片向日葵花田，園主每逢花期都會開放供大家踩進田內影相。6月中開始是向日葵的最佳賞花期，全部向日葵花都會盛開，最適合打卡影女神相！除咗向日葵花田，仲有木橋睡蓮池都值得打卡！想影女神相有咩貼士、入場費幾多錢、交通方法？按下圖即睇🌻🌻

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【第二站】😋入元朗市中心搵美食

同超靚的向日葵花田打完卡，相信你都肚餓喇，不如直接返入元朗市中心搵美食啦！記者推介3間元朗必試美食，包括主打芋泥吐司的人氣台灣菜、以麥提莎糯米糍出名的日式小店，同埋一間隱世cafe，想食咩任由你揀，一次過試晒3間又得，得咗！

【1】🍞人氣紫薯芋泥吐司@羅東肉焿番

元朗台式美食不少，今日介紹的羅東肉焿番唔單只有得食，仲好適合打卡！雖然主打肉焿湯，但鹽酥雞、甜不辣、花枝丸等小食性價比高！另外芋頭、紫薯控一定要試的爆餡超厚吐司就最IGable！想知記者最推介邊款美食？按下圖即睇👇👇

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羅東肉焿番 地址：元朗鳳翔路69號建輝大廈地下5號舖 電話：61125353

【2】🍜區內高質沾麵店@彩aya

相信無元朗街坊未聽過這間日式沾麵小店！這間小店由日本廚師主理，周末夜晚經常出現人龍，想食就早點去喇！彩主打不同湯底及麵條，麵底有小麥麵、黑胡椒麵、柚子麵、櫻花麵等非常多種類，湯底就有原味豚骨、黑蒜油、蝦味噌湯等，多到選擇困難症發作呀！想知邊款拉麵、湯底最有人氣？按下圖即睇🍜🍜

彩aya 地址：元朗建德街26號益利大廈地下14號舖 電話：6350 8637

【3】🍵🍰區內人氣日式小店@旮旯

這間是抹茶控記者的私心推介！旮旯主打麥提莎糯米糍、抹茶卷蛋及日式葛餅等，記者覺得抹茶紅豆卷蛋是必食，鬆軟的抹茶海綿蛋糕，裏面是香濃的流心抹茶醬，好彩抹茶醬不算好甜膩，反而帶甘香，值得一試！不過由於人氣太高，所以好早就賣晒，唔通食唔到？

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旮旯 地址：元朗裕榮徑11號好旺洋樓地下16號舖 電話：6682 5273

【第四站】🌅下白泥睇日落

食完飯之後當然要去埋睇日落先夠圓滿！約莫5、6點左右入去下白泥的泥灘，有機會睇到超靚日落，好彩的話仲可以睇港版「天空之鏡」，唔少情侶都會影sweet到爆的放閃照，羨慕死人！想同日落合照有咩要注意？按下圖即睇📸📸

【第五站】😋隱世德國菜餐廳@唐Tong's road house seafood + grill

最後一站當然又係食啦！去完下白泥睇日落，如果仲有精力，記者推介你去這間德國菜餐廳chill一chill，仲可以帶寵物進去！餐廳夜晚時段不時仲會舉行live band表演，飲住酒聽住歌，享受返個有情調的夜晚！想知有咩值得一試、即興食飯得唔得？按下圖即睇😋😋

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唐Tong's road house seafood + grill 地址：元朗屏山唐人新村路1號地舖 電話：3521 0144

😍😍😍 同場加映：影相好去處｜離島5大日落打卡地點 必去大澳三盞燈茶座/長洲西堤 😍😍😍

睇日落可以令心情放鬆！離島睇日落就更加有情調，其實香港唔少離島都有觀賞日落好去處，包括機場、長洲、大澳等，當中大澳更有3個日落打卡位，記者最愛三盞燈茶座，因為可以睇到棚屋、河涌景觀等，超級舒適！按下圖即睇離島5大日落打卡地點👇👇

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