巨星雪條回歸！20款童年回憶雪糕雪條　8、90後實食過　5款已停產

雀巢經典三色雪條回歸！不少80後朋友仔都一定食過嘉頓的巨星雪條，原來雀巢推出過相似度極高的三色雪條！今次雀巢FAB三色雪條再次回歸，仲係季節限定，大家想食就快啲去買！《香港01》飲食記者精選20款懷舊雪條、雪糕，包括牛奶樂、紅豆樂、大腳板等！

季節限定的雀巢FAB士多啤梨雪條分三層不同顏色，上層是脆皮朱古力加彩虹脆糖，中間是雲尼拿雪條，最底層是士多啤梨冰。（吳嘉俊攝）

夏天天氣炎熱又「翳焗」，好多時候都想食返條雪條消暑散熱！不過去超市、便利店購買雪糕、雪條時就發現原來有些懷舊雪條已經默默地消失了，例如記者曾經最愛食的雀巢奇趣杯，現時已經買唔到！🍦🍦想知仲有邊款童年一定食過的雪糕雪條？按下圖即睇 👇👇

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😍😍😍 同場加映：讓人懷念的12款童年回憶零食 媽咪麵一定捏碎食 兩款香港買唔到 😍😍😍

除了雪糕、雪條之外，仲有唔少90後一定食過的童年回憶零食，例如人手一包的媽咪麵、引發口味之爭的時興隆辣味卷、咖喱卷等，記者當年最愛士多啤梨扭紋牛奶糖，不過好似買唔到了！仲有一款自製迷你雪糕筒都好好玩，按下圖即睇👇👇

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