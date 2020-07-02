《殺手》陳豪開咖啡店　張敬軒開法式餐廳仙后　7間香港明星餐廳

無綫劇集《殺手》剛剛上映，劇中飾演神級殺手的陳豪為掩飾身份，化身成咖啡店老闆！現實中陳豪的確是咖啡店老闆，戲裡戲外都同最愛的咖啡有淵源！除了陳豪之外，不少香港藝人都有開餐廳做老闆！

《香港01》飲食記者精選8間藝人開設食店，包括陳豪的「Blooms Coffee」、何超蓮的「玖五牛肉麵」、黃宗澤的蠔吧「Oystermine」等！

陳豪在《殺手》中以咖啡店老闆掩飾殺手身份！（《殺手》截圖）

【1】陳豪開設自家coffee shop@Blooms Coffee

由咖啡達人陳豪開設在K11 Musea的咖啡店，Blooms Coffee以白金色做主題，設計走低調的簡約，設有開放式空間沖咖啡，客人可以近距離睇住整個沖咖啡的過程！咖啡店主打咖啡及茶，最signature的就是棉花糖咖啡，表面焦糖色的棉花糖，造型看上去像雪糕！仲有陳豪手沖咖啡！按下圖即睇👇👇

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Blooms Coffee 地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 2樓221號舖 電話：2633 9383

【2】芒果控必去中式糖水店@甜姨姨私房甜品

陳豪同幾個TVB藝人、監製合夥開的甜品店，主打芒果製作的甜品、木桶豆腐花等，最受歡迎的芒果大合奏就有芒果雪糕、芒果果肉、芒果乾、芒果布丁，配料超豐富！另外最特別的就有即撞木桶豆腐花，上枱後等要等一等先有得食 ！想知食即撞豆腐花有咩貼士，按下圖即睇👇👇

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甜姨姨私房甜品 地址：天后清風街13號地下 電話：2508 6962

【3】張敬軒開設復古風法國餐廳@JUNON仙后餐廳

由歌手張敬軒開設的法國餐廳，仙后餐廳的裝潢走懷舊復古風，餐廳中央放置一個巨型水晶吊燈，仲可以一邊食飯，一邊欣賞live show或鋼琴表演。餐廳內仲有不少打卡位，例如座枱吊燈附近座位、復古感十足的走廊！想知道仲有邊度有得打卡，按下圖即睇👇👇

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JUNON仙后餐廳 地址：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓 電話：2808 0882

【4】張敬軒開設華麗復古酒吧餐廳@酒店音樂空中餐廳The Crown

除了仙后餐廳，張敬軒仲有一間音樂主題餐廳酒廊，裝潢同樣走華麗復古風，包括波浪鏡面、天鵝絨材質的包廂房座位等，中央同樣有一個華麗的舞台，旁邊就是吧枱！講明是酒廊當然要飲酒，這裏的酒精飲品都是以英皇娛樂旗下藝人的歌曲作品做主題！有一款酒是軒仔歌迷必試，按下圖即睇👇👇

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The Crown 地址：灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店25樓 電話：2961 3399

【5】林秀怡孖好友開設日式西餐廳@Foodo

無綫小花林秀怡夥拍閨密開設的日式西餐廳，餐廳走小清新風，主打手製意粉及手作薄餅，招牌忌廉汁闊條麵更使用日本生雞蛋，自家製的闊條麵煙韌，配上自家製的醃肉，有誠意！按下圖即睇仲有甚麼必食👇👇

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Foodo 地址：旺角通菜街1A-1L號威達商業大廈地下C號舖 電話：9016 6327

【6】男神黃宗澤開設蠔吧@Oystermine

男神黃宗澤開設的西餐廳，由九龍城搬到中港城，餐廳分為室內及室外座位，主打不同國家、品種的生蠔，法國、日本、韓國生蠔都有，選擇不少，不少藝人都專程去Bosco的餐廳捧場！按下圖即睇仲有甚麼必食👇👇

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Oystermine 地址：尖沙咀廣東道33號中港城第三座平台1A號舖 電話：2382 8234/2382 8432

【7】何超蓮@玖五牛肉麵

玖五牛肉麵是有逾50年歷史台灣品牌，賭王千金何超蓮將這個台灣過江龍牛肉麵引入香港，香港店的菜單與台灣店分別不大！招牌牛肉麵的牛骨湯底熬製逾8小時、標榜無味精，另外台式滷味都是必食！想知有咩湯底可以揀！按下圖即睇👇👇

玖五牛肉麵 地址：銅鑼灣駱克道399號金禧大廈地舖/旺角彌敦道639號雅蘭中心2樓207號舖 電話：2892 0320（銅鑼灣店）/2603 0811/2603 0812（旺角店）

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最近正在熱播的《那些我愛過的人》進入高潮，上星期五一集講到講到姜子優（蘇皓兒飾）、朱嘉炳（顧定軒飾）在純白色cafe外busking，原來間cafe位於上環、頗有人氣！記者精選4間上環文青cafe，純素熱香餅、黑松露炒蛋bagel都好推介！第一間就是劇中拍攝地！按下圖即睇😍😍

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