日本創意｜18種食物化身日用品　蕉皮化身抹地布　昆布毛巾有得買

日本超級市場是不少「為食」旅人的必到行程，各式各樣的日本食材讓人花多眼亂，每樣都想帶回家品嚐！不過，日本有一家「超市」賣的「食材」全部不能吃，但卻可以令廣大網民跪求讓他們付錢帶回家？

「Kakamu」創作的「紫蘇葉膠布」，有網民則表示「用了感覺會更快康復！」（圖片來源：Twitter@superkakamu）

近日在日本Twitter瘋傳的「紫蘇葉膠布」，就是出自創意平台「Kakamu超級市場」（スーパーマーケットカカム）的作品。這間超市不賣新鮮蔬果、糧油雜貨，只賣無價的創意。

點進「Kakamu」的網站，就能看見所有正在展示的創意作品：紅色代表已經實體化的項目、藍色代表尚在等待實體化中。（圖片來源：Twitter@superkakamu）

「Kakamu」其實是由日本一對80後兄弟創立的創意平台，哥哥負責設計網站及創意項目，電腦程式設計員出身的弟弟則負責網站管理，旨在實現所有關於食物的創意想法。

為甚麼是食物？兩兄弟認為每個人腦海裡對每樣食物至少都有一樣鮮明的記憶點，例如「蘋果是紅色的」、「檸檬是酸的」等，甚至可謂全世界的「共同記憶」。用這些「共同記憶」來創作物品，自然能夠得到最大的共鳴。網站是以點擊流量作為商品化的指標，愈多人瀏覽就代表越有機會實現創意想法！

👇👇👇更多「Kakamu」超市裡的創意作品👇👇👇

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擁有超強人氣的昆布毛巾在日本網站實體化販賣中，用DHL及EMS等可直送香港！如果想入手，可以按此看詳情：購買連結（中文版網站）

同場加映：迴轉壽司約會時5大討厭行為

日本一間食品公司最近進行了關於「迴轉壽司約會NG行為」的調查，收集了3,000名15歲至39歲每月至少光顧一次迴轉壽司店的男女，看看男生和女生有甚麼行為是在迴轉壽司約會時絕對不能做！

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️先來了解一下男生不喜歡女生做的行為👇👇👇

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女生們又有甚麼想法？全文：日本網民票選去迴轉壽司約會時5大討厭行為 吃剩壽司飯會被扣分