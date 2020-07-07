日本文化｜下跪道歉？薯條吃法不同？外國人眼中20個日本文化衝擊

每個國家都擁有獨特的文化和習慣。日本文化在外國人眼中，同樣充滿了不可思議的事情。今次《香港01》旅遊記者整合了20個令外國人覺得非常奇怪的日本文化，一起試試從另一角度了解日本吧！

由於歷史和生活環境不同，每個地方都有一些與別不同的獨特文化。例如日本餐廳大多不會收小費，如果遊客給服務員小費反而會令他們非常困擾！平時去日本旅行，你有曾經發現一些異於別國的日本文化嗎？

👇👇👇按下圖看外國人眼中20個日本文化衝擊👇👇👇

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大家對這些日本特有的文化又有甚麼看法？

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同場加映：日本12個民間迷信

世界上每個地方都總有一些令人摸不著頭腦的迷信。就連日本也不例外，自古以來就有很多不可思議的傳說和禁忌小事，《香港01》旅遊記者今次集合日本奇怪迷信，不妨試著從另一角度了解有趣的日本文化！

👇👇👇即按下圖看日本不可思議民間傳說👇👇👇

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