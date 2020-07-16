日本10大新奇罐頭　麵包防災罐頭超高質　有款入面「乜都無」？

旅遊
撰文：
最後更新日期：

香港消委會近日公佈了市面上的罐頭魚樣本檢測結果，發現多款常見的罐頭魚檢出金屬污染物成分，提醒市民選購時必須要更加小心！在日本，超市售賣的罐頭種類比香港多元化，加上日本人的想像力總是超乎我們的想像，因此創作出很多與別不同的有趣罐頭！

日本TBS電視台節目《松子不知道的世界》（《マツコの知らない世界》）早前請來「罐頭達人」黑川勇人先生為觀眾介紹世界最強罐頭，其中有不少「日本限定」的罐頭非常特別！《香港01》旅遊記者今次找來10款日本千奇百趣的罐頭，居然連玉子燒和章魚燒都可以放進罐頭裡？

👇👇👇即看日本10款千奇百趣罐頭👇👇👇

+14
+13
+12

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書　住宿　美食　景點　購物　不停更新！

同場加映：外國人眼中20個日本文化衝擊

每個國家都擁有獨特的文化和習慣。日本文化在外國人眼中，同樣充滿了不可思議的事情。今次《香港01》旅遊記者整合了20個令外國人覺得非常奇怪的日本文化，一起試試從另一角度了解日本吧！

👇👇👇按下圖看外國人眼中的日本文化衝擊👇👇👇

+7
+6
+5

日本人食薯條的方法又有甚麼特別？看全文：日本文化｜下跪道歉？薯條吃法不同？外國人眼中20個日本文化衝擊

2020日本有汽飲品網民票選Top10　可樂只排第2　冠軍香港有得買？
日本創意｜18種食物化身日用品　蕉皮化身抹地布　昆布毛巾有得買
日本護照地上最強5件事 12幅圖看內頁絕美浮世繪　網民讚超高質
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。