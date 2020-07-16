日本10大新奇罐頭　麵包防災罐頭超高質　有款入面「乜都無」？

香港消委會近日公佈了市面上的罐頭魚樣本檢測結果，發現多款常見的罐頭魚檢出金屬污染物成分，提醒市民選購時必須要更加小心！在日本，超市售賣的罐頭種類比香港多元化，加上日本人的想像力總是超乎我們的想像，因此創作出很多與別不同的有趣罐頭！

日本TBS電視台節目《松子不知道的世界》（《マツコの知らない世界》）早前請來「罐頭達人」黑川勇人先生為觀眾介紹世界最強罐頭，其中有不少「日本限定」的罐頭非常特別！《香港01》旅遊記者今次找來10款日本千奇百趣的罐頭，居然連玉子燒和章魚燒都可以放進罐頭裡？

👇👇👇即看日本10款千奇百趣罐頭👇👇👇

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同場加映：外國人眼中20個日本文化衝擊

每個國家都擁有獨特的文化和習慣。日本文化在外國人眼中，同樣充滿了不可思議的事情。今次《香港01》旅遊記者整合了20個令外國人覺得非常奇怪的日本文化，一起試試從另一角度了解日本吧！

👇👇👇按下圖看外國人眼中的日本文化衝擊👇👇👇

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