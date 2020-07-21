日本人氣零食選舉Top30　百力滋排16　卡樂B這款零食奪冠留家必買

日本朝日電視台主辦的一年一度「零食總選舉」結果於昨日（7月20日）新鮮出爐！今年有歷年最多的22間零食生產商出戰，在4,500款零食中爭奪最具人氣的零食之王，今次前30位不乏香港人非常熟悉的經典零食，往下看揭曉名單！

日本朝日電視台的特備節目「零食總選舉」每年都會引起網民熱議。今年有22間零食生產商參戰，為歷屆最多；超過1.4萬日本人在4,500款零食中，選出最喜愛的零食。日本零食巨頭卡樂B（Calbee）、明治（Meiji）及樂天（Lotte）等分別佔據首10位，而卡樂B一款零食更是力壓多個強敵穩佔冠軍寶座！

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除了頭10位之外，第11至30位同樣有很多香港買到的人氣零食，包括固力果朱古力百力滋、卡樂B原味蝦條等等！👇即看第11位至第30位排名👇

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同埸加映：日本最受歡迎即食麵Top10

日本網站「goo」不時公佈各種人氣美食排名，今次網站就發佈了由2860名網民選出「最好吃的即食麵」，當中有香港人都熟悉的日清雞仔麵和出前一丁等，而第1位更壓倒性奪得四分一票數，立即點擊睇日本最好食即食麵Top 10 👇👇

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