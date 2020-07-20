MUJI票選人氣飲品Top9　店員推薦白桃茶包　這款日本女生減肥必買

去無印良品（MUJI）的時候，你最常逛的是哪個區域呢？除了零食和文具之外，記者最常去的就是飲品區，不論是方便攜帶的樽裝飲品，或是可用冷水沖泡的果茶都適合炎炎夏日消去悶熱暑氣。日本有網民在Instagram上發起投票，由網民票選出無印良品最具人氣的飲品，一起看看結果有無你心水！

無印良品的極簡設計一直深受各地用家歡迎，其食品及飲料同樣貫徹品牌風格，主打天然無添加，適合追求食得健康又有講究的都市人。日本Instagram用戶（instargram@miji_muji）近日發起的無印良品人氣飲品票選活動，就有超過5萬名網民參與投票，最後選出人氣Top 9，按下圖排名看有哪一款值得入手！👇👇👇

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同場加映：MUJI人氣即食食品Top9

日本MUJI早前公佈的「2019人氣商品排行榜食品與飲品類」中有近半是即食食品，點撃下圖看各款即食包排名 👇👇

頭5位人氣即食包即看全文：MUJI人氣即食食品Top9 一文睇清無印63款速食 必食雞肉咖喱$30