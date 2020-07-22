日本少年電車事故身亡　20年後父母竟收遲來情信　背後原因有洋蔥

日本綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース 》早前播出一段關於20年前東京日比谷電車脫軌事故的故事，令觀眾在感動之餘也開始思考面對突如其來離別，其實換著是誰也束手無策，更重要的是如何活在當下，不讓自己留下遺憾。

20年前的3月8日，東京地鐵日比谷線在駛出中目黑站後沒多久，隨即出現電車脫軌意外，最後一節車廂與迎面駛來的另一輛電車發生擊烈碰撞。

《ザ!世界仰天ニュース 》節目截圖

這次事故造成5名乘客死亡，64人受傷。在遇難者之中，有一個名叫富久信介的17歲少年，他的死亡在當時的日本社會上造成很大迴響。👇👇👇

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只是誰也沒想到，除了信介的父母之外，原來還有一個女生為此次意外而感到傷心欲絕。這份包含著感謝與遺憾的心意，為何會遲了20年才有機會送出？👇👇👇按下圖看故事下文👇👇👇

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