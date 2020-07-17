日本職場7個麻煩潛規則　夜晚都要講早晨　新人必學菠菜工作法？

有看日劇都會知道，日本的職場文化非常重視上下級關係，公司前輩說一，初出茅廬的後輩「小薯」絕不能說二！近日，日本網民們瘋傳一張電視截圖，掀起日本前後輩關係潛規則的話題！

事源日本電視台節目《深イイ話》最近直擊日本Johnny's事務所藝人開會的情況。在會議開始之前，年輕的4位成員按年齡順序陸續進入會議室（年齡分別是24歲、27歲和34歲），然而他們都不約而同地站在牆邊沒有坐下。

圖片來源：日本電視台《深イイ話》截圖

原來他們因為知道44歲的大前輩即將到達，所以選擇站著等待。雖然大前輩當場就表示不必禮待，並叫他們坐下準備。不過網民見到這一幕後，隨即聯想起深植日本職場的上下級文化。有網民認為4位年輕人非常有禮貌，亦有人認為這種文化根本就是莫名其妙的潛規則。

👇👇👔究竟日本職場上還有甚麼莫名其妙的潛規則？即按下圖看看！👔👇👇

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同場加映：日本人偏愛透明長傘5個原因

在炎熱的夏天到來之前，潮濕多雨的氣候會籠罩整個日本，出門時也必須留意降雨預測。這時，街上的商店都會把一束束透明雨傘放到外面供人選購，不過就甚少出現我們常用的「縮骨遮」。為何日本人偏愛用看似平平無奇的透明長傘？原來背後隱藏超講究的日式禮儀！

☂️☂️👇為甚麼日本人超愛用透明長傘？👇☂️☂️

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