日本職場7個麻煩潛規則　夜晚都要講早晨　新人必學菠菜工作法？

有看日劇都會知道，日本的職場文化非常重視上下級關係，公司前輩說一，初出茅廬的後輩「小薯」絕不能說二！近日，日本網民們瘋傳一張電視截圖，掀起日本前後輩關係潛規則的話題！
事源日本電視台節目《深イイ話》最近直擊日本Johnny's事務所藝人開會的情況。在會議開始之前，年輕的4位成員按年齡順序陸續進入會議室（年齡分別是24歲、27歲和34歲），然而他們都不約而同地站在牆邊沒有坐下。
圖片來源：日本電視台《深イイ話》截圖
原來他們因為知道44歲的大前輩即將到達，所以選擇站著等待。雖然大前輩當場就表示不必禮待，並叫他們坐下準備。不過網民見到這一幕後，隨即聯想起深植日本職場的上下級文化。有網民認為4位年輕人非常有禮貌，亦有人認為這種文化根本就是莫名其妙的潛規則。
部活でも会社でも意味のわからない謎の決まりが存在していて先輩や上司を立てなきゃいけないみたいな風潮があるけど、結局1番信頼できるのはこういう人なので来世は絶対井ノ原くんの部下になって恋に落ちて2人のお気に入りの安くて美味しいご飯屋さんでプロポーズされて結婚します（） pic.twitter.com/rg5UhdGzUE— ☺︎☺︎☺︎ (@fqrwu4i) July 14, 2020
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