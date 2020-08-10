日本Twitter推地獄廚神大賽　七彩飯糰未算驚嚇　紫薯燉菜成悲劇

對於失敗料理的定義，一般不外乎都是食材未熟、燒焦或者是將材料亂配一通之類。如果你自認是「地獄廚神」的話，看過日本網民分享的「失敗料理」之後，或許會令你重拾對烹飪的一點信心。

日本Twitter熱門話題「#お料理ヘタクソ選手権（差勁料理大賽）」不時都會成為網民瘋傳的對象。繼以往有網民曾經煮到爆炸著火及令人一眼看到以為是內臟的「Candy Crush蛋糕」之後，讓我們一起來看看今年又有哪些新的參賽作品！

（Twitter@sakanayann）

除了一些難度高易失敗的料理之外，能夠將超簡單的東西煮成地獄般的暗黑料理，其實也算得上是一項技能。👇👇如果準備好，就可以按下圖看15款暗黑料理👇👇

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同場加映：日本寺廟10大Mean爆語錄

去日本旅行參觀寺廟的話，會發現寺廟門外通常都會有一塊告示板，由寺廟的負責人不定期更新，有些會走高深莫測的哲學路線，也有部分會緊貼潮流，用「貼地」的說話道出簡單不過的真理名言，令人看了哭笑不得，是名乎其實的另類心靈雞湯。

日本網民還分享了不少近年見過「又Mean但又幾有道理」的寺廟標語（附記者強行翻譯）。👇👇👇即按下圖睇睇有幾Mean👇👇👇

完整Mean爆語錄請看全文：「人心比病毒可怕」日本寺廟10大Mean爆語錄 網民讚好：真理無誤