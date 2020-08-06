「人心比病毒可怕」日本寺廟10大Mean爆語錄　網民讚好：真理無誤

去日本旅行參觀寺廟的話，會發現寺廟門外通常都會有一塊告示板，由寺廟的負責人不定期更新，有些會走高深莫測的哲學路線，也有部分會緊貼潮流，用「貼地」的說話道出簡單不過的真理名言，令人看了哭笑不得，是名乎其實的另類心靈雞湯。

日本每年都會舉辦寺廟標語大賽《輝け！お寺の掲示板大賞》，2020年的比賽已經正式開始接受提名，網民可以將在各地拍下的標語發佈到社交網站上，然後再由比賽評委會決定各項大獎的得主。

受新冠肺炎疫情影響，今年更有不少候選標語都與病毒、在家工作等熱話相關，如以下這句的意思是：「掃墓是與祖先的遙距會議。」日語「テレワーク」就是「遙距工作」的意思，在疫情下不少打工仔都需要習慣新的工作模式，可見寺廟也非常緊貼時下潮流！

「掃墓是與祖先的遙距會議。」（圖片來源：chokakuji@Twitter‧）

日本網民還分享了不少近年見過「又Mean但又幾有道理」的寺廟標語（附記者強行翻譯）。👇👇👇即按下圖睇睇有幾Mean👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：叫外賣10件崩潰事件

同場加映：日本網民10件外賣爆笑事

新冠肺炎疫情下，人人都少了外出用餐，在日本都不例外，當地的外賣速遞服務需求倍增，加上政府呼籲民眾減少不必要的外出，很多人都唯有用外賣App叫外賣回家慢慢享受，不過叫外賣的次數愈多，遇上奇怪經歷的次數也就愈多，看看日本網民怎麼說？

👇👇👇即按下圖看日本網民的叫外賣爆笑事件👇👇👇

+ 2

有人送珍珠奶茶外賣時竟然遇上超紅日本男藝人？即看全文：日本網民10件外賣爆笑事 尷尬重遇前男友、落單客人竟是當紅男星