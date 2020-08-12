香港酒店優惠｜13間豪華酒店食住套票人均$475起　文華四季3折起

第三波疫情之下，旅客減少、本地客人亦減少外出遊玩，酒店業步入寒冬，本地不少酒店都大劈價推出優惠，當中不乏Ritz Carlton、凱悅酒店、四季酒店、半島酒店、香港文華東方酒店、Conrad港麗酒店等五星級酒店！《香港01》旅遊記者就整理12個本地五星酒店所推出的抵玩食住套票，即睇優惠詳情！

【1】尖沙咀凱悅酒店—— 住宿包三餐

尖沙咀的Hyatt首次推出包三餐的套票，入住舒適客房一晚，更可包午餐及晚餐，如果不喜歡指定午餐或晚餐，可以改選1000元餐飲回贈自己揀！如果另外加300元，更可到希戈餐廳享用三道菜晚餐。

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尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河内道18號 電話：2311 1234

【2】海洋公園萬豪酒店—— 送1000元餐飲回贈

海洋公園Marriott推出最新優惠，預訂住宿一晚，可以有1000元餐飲回贈，用於自助餐、Pier Lounge、Pier Bar或房內用餐都得！可以預訂到下年七月，而且可以免費取消，十分方便大家安排！

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海洋公園萬豪酒店 地址：黃竹坑黃竹坑道180號 電話： 3555 1688

【3】維港凱悅尚萃酒店 —— 人均$475送自助晚餐

北角Hyatt推出的限時Staycation優惠，包入住標準客房一晚，另外亦送雙人自助早餐及及酒店自助晚餐，因應疫情，自助晚餐會提供外賣盒供客人自行夾取喜愛的食物並上房慢慢享用。酒店的天台無邊際泳池亦是另一賣點，坐擁180度維港海景！

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維港凱悅尚萃酒店 地址：北角邨里1號 電話：3762 1234

【4】Ritz Carlton——可帶寵物入住送野餐籃

香港麗思卡爾頓酒店推出最新套票，最適合一眾愛貓狗的朋友！可以帶最多兩隻寵物入住，酒店房内更會放有寵物設備，如貓砂盆、尿墊、寵物睡床等。入住更會獲贈野餐籃，可以與愛寵一起野餐享受大自然！

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香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【5】四季酒店——低至34折仲包早晚餐

四季酒店推出史上最抵快閃優惠，房價低至34折之外，更送二人的早餐及三道菜晚餐。雖然住的是山景套房，並非海景房，不過這個價錢都抵到不得了！

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香港四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【6】香港文華東方酒店——低至3折仲包早晚餐

酒店於eShop推出快閃住宿優惠，劈價至3折，原價7081元，折後只需1963元！入住一晚可以包雙人早餐及房內享用3道菜雙人晚餐，優惠期有限，即睇優惠到幾時！

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香港文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【7】Marco Polo——送連卡佛會籍、海港城及時代廣場優惠券

香港馬哥孛羅酒店推出「饗樂 • 購物 • 悠閒之選」住宿優惠，除了有免費房間升級、600元酒店餐飲回贈，更會送原本需要1年內消費滿港幣10000元方可取得的連卡佛一年「金會員卡」會籍，以及200元連卡佛購物禮券！於特定期間入住更可免費獲贈400元海港城及時代廣場購物優惠券！

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香港馬哥孛羅酒店 地址：尖沙咀廣東道3號 電話：2113 0088

【8】W酒店 —— 住一晚送早晚餐

酒店最新推出的Staycation優惠，入住一晚即送二人晚餐及自助早餐。自助晚餐因應疫情改為房內用膳，可以挑選中式或西式晚市套餐。

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W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【9】The Murray —— 住一晚包早晚下午茶三餐

美利酒店前身為政府辦公大樓，有超過半世紀歷史，後來經過活化，成為一間五星級酒店。酒店外觀風格簡約，灰色外牆配上銅色線條，塑造出獨特美感。走廊斜路亦是熱門打卡地點之一。酒店平時一晚要價七千多，今次推出超抵半價優惠，同時包早晚下午茶三餐，而且酒店歡迎客人攜帶 10kg 以下的竉物一同入住，記得事先告知酒店。！

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+ 4 + 3 + 2

香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【10】香港君悅酒店 —— 包早午晚三餐

Hyatt 這次的住宿套票，包30小時住宿，大家不需再擔心Check-Out時間太早！酒店套票有多個選項可以揀，識揀的話，包晒三餐無難度！適用入住日期由即日起至9月30日。不過因應疫情，現時酒店餐點全改為房內用膳，大家要記得問清楚餐單。

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香港君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2584 7038

【11】Conrad Hotel —— $1700回贈$700

港麗酒店推出極抵食住優惠，入住一晚即包雙人自助早餐及700元酒店內餐飲回贈。另外更可免費泊車以及提早入住！

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港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話： 2521 3838

【12】半島酒店——送自選禮遇及餐飲回贈

最近半島酒店就推出本地居民限定的住宿優惠「香港‧半島‧愛在八方」，套票包住宿一晚、八選一體驗、早餐以及500元的酒店內餐飲回贈，更有一程豪華轎車從家將你帶到酒店！

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+ 3 + 2

【半島酒店】 地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【13】JW Marriott酒店 —— 派對Staycation優惠

香港JW萬豪酒店推出Party Staycation優惠，2間房相連，可以住足30小時，啱晒同屋企人或朋友開Party！更抵的是優惠包埋4人JW Cafe自助早餐，再送高達$1500餐飲消費額或4人行政酒廊。另外仲送1支紅酒或香檳，同埋泳池旁飲品或小食。

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JW Marriott酒店 地址：香港島金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

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💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

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