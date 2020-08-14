失眠｜日本睡眠專家教快速入睡法　睡前按摩　這韓國食物有助放鬆

失眠是困擾都市人的常見問題之一，今年3月，香港中文大學的一項調查指出有近7成港人過去半年有失眠問題，大多是由繁忙的工作及學業壓力所致。數過綿羊、飲過熱牛奶、聽完抒情音樂還是睡不著？最近，日本一個節目請來睡眠專家教3招快速入睡法，助你從此告別失眠！

曾獲日本環球小姐季軍，現為睡眠按摩專門店「Sleep Station」負責人的 松澤愛里小姐。

近日，日本綜藝節目《日本人の3割しか知らないこと》（《只有3成日本人知道的事》）請來曾獲選為日本環球小姐季軍，現為睡眠按摩專門店「Sleep Station」負責人的松澤愛里（airi）小姐，向觀眾傳授3招有效提升睡眠品質的方法，包括如何選擇洗澡時間、吃甚麼可以放鬆心情及在家也能輕鬆做到的睡前按摩！

👇👇👇即按下圖看3招從此告別失眠👇👇👇

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同場加映：食飯睡覺做錯一步減肥變增肥？

你有沒有想過，原來日常生活中只要忽略一件事，吃飯、睡覺都可能隨時增肥而不自知！日本節目《只有3成日本人知道的事》（日本人の3割しか知らないこと》）近日播放一項關於減肥的調查，一起來看看有甚麼要注意！

🤔🤔👇即按下圖看如何避免減肥變增肥！👇🤔🤔

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