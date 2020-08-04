日本節目教6個夏天冷知識　1招秒減出汗量　原來這類人最惹蚊？

踏入8月，在炎熱的天氣下還要戴著口罩，臉上的汗水難以蒸發，尤其令人煩惱不已。日本節目《只有3成日本人知道的事》近日就以夏天冷知識為題，其中提到有個方法可以局部減少身體部位出汗量，還教大家一招切學拍蚊小技巧，一起來看看是否真的有效？

日本綜藝節目《只有3成日本人知道的事》（《日本人の3割しか知らないこと》）不時會分享一些只有少數人知道的知識。近日，節目就請來專家分析關於夏天常見煩惱的冷知識，例如汗水多、蚊子多和預防中暑等。

🍨🍨👇即按下圖及影片看6個夏天冷知識👇🍨🍨

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這樣拍蚊真的有效？即睇日本節目製作組的簡單驗證！👇👇👇

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同場加映：3招教路快速熟睡法

日本綜藝節目《教えてもらう前と後》早前邀請「東京疲勞·睡眠診所」的醫學博士梶本修身向大家講解一些關於睡眠的小秘訣！節目製作組找來3位藝人示範各自的睡眠習慣，梶本先生則會分析他們睡覺的衣著、睡眠環境和睡前活動，先看看睡前運動是否真的有效？

很多人睡前都會活動一下身體，究竟配合甚麼程度的運動強度才能打造最優質的睡眠狀態？👇👇按下圖看解答👇👇

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睡覺時為何最好不要穿短褲？即看全文：從此告別失眠！日本專家3招教路快速熟睡法 睡前運動真的有效？