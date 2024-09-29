日本文化｜10句說話秒得罪日本人！讚人靚仔、食物幾好味也中伏？
撰文：程朗天
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香港人的習慣向來都是講求效率，所以說話時甚少轉彎抹角，有話直說。不過，日本人就正好相反，與他們交朋友的話，如果無法搞懂他們那一套委婉的「語言藝術」，可能分分鐘會變成「得罪人多，稱呼人少」的討厭鬼！
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日本綜藝節目《この差って何ですか？》在街頭進行隨機訪問，請途人分享一些自己曾經聽到「燥底」的說話。其中，不乏一些香港人聽起來會覺得「咁又點？」的例子，如「可唔可以教我化妝？」、「我而家冇男朋友」等等，在日本人耳中聽著卻有「你咁講咩意思？」的無禮象徵！
👇👇👇按下圖即看10句一秒得罪日本人的說話👇👇👇
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同場加映：日本酒局不為人知10件事
日本的飲酒文化在當地人的生活中根深蒂固，而下班後仍要參與同事的聯誼酒局亦已成為他們的職場文化，所以這些畫面對日本人來說見怪不怪。不過有不少外國人就有：「為甚麼下班後不回家？」、「下班後仍然要與工作伙伴去喝酒，不辛苦嗎？」之類的疑問🍺👇👇到底甚麼是「酒局」？按下圖拆解你不知道的日本酒局10件事👇👇🍺
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