香港酒店優惠｜16個豪華酒店套票低至4折　香格里拉送米芝蓮晚餐

第三波疫情之下，旅客減少、本地客人亦減少外出遊玩，酒店業步入寒冬，本地不少酒店都大劈價推出優惠，當中不乏香格里拉酒店、文華東方酒店、Cordis、半島酒店等五星級酒店！《香港01》旅遊記者就整理16個本地五星酒店所推出的抵玩食住套票，即睇優惠詳情！

【1】港島香格里拉酒店——送米芝蓮晚餐

Shangri-la向來少做優惠，這次推出「米芝蓮美饌住宿計劃」，住宿一晚，可以享用米芝蓮星級珀翠餐廳、夏宮中菜廳的星級餐飲體驗，另外更包早餐、鷄尾酒及小食，價錢僅需人均約1000元！

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港島香格里拉酒店 地址：香港中區法院道太古廣場 電話：2877 3838

【2】九龍香格里拉酒店——送米芝蓮晚餐

位於尖沙咀的九龍香格里拉酒店同樣有「米芝蓮美饌住宿計劃」套票優惠，住宿一晚會包香宮中菜廳晚餐，同樣可免費使用豪華閣貴賓室，享用貴賓室内茶點、早餐、雞尾酒和小吃，而且價錢比港島香格里拉酒店要便宜一點。

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九龍香格里拉酒店 地址：尖沙咀麼地道64號 電話：2721 2111

【3】香港嘉里酒店——人均$675送自助餐

同爲Shangri-la集團之下的Kerry Hotels，就推出「Buffet Getaway」套票，住宿一晚連早餐，更包雙人自助晚餐！不過因應疫情，自助晚餐就改爲自選晚餐，可以於自助餐餐牌上自選喜愛菜式，頭盤、主菜、甜品都齊全，並有專人送上房間。

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香港嘉里酒店 地址：紅磡紅鸞道38號 電話：2252 5888

【4】置地文華東方酒店——送1000元餐飲回贈

置地文華東方酒店推出 「LMO Turns 15」套票慶祝15周年，套票包一程轎車接送，迎賓香檳以及1000元消費額回贈，可以選擇用於Amber、SOMM、MO Bar、PDT、客房餐飲或東方水療中心的護理項目！

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置地文華東方酒店 地址：中環皇后大道中15號 電話：2132 0188

【5】四季酒店——送1000元餐飲回贈

四季酒店推出優惠套票「嚐味之旅」，除了住宿一晚、雙人早餐，更送返1000元飲食回贈，讓客人用手機App落單叫美食，可以選擇獲得米芝蓮一星的New Punjab Club、Carbone、Bueno Aires Polo Club或Artemis & Apollo ！

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香港四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【6】九龍海逸君綽酒店——住宿連晚餐低至四折

九龍海逸君綽酒店推出食住玩體驗，保證住宿29小時，更包晚餐套餐及特式飲品。最特別是可以加床，可以最多三位成人入住，房價只需1045元！不過優惠是期間限定，大家要留意開賣日期！現時更可自選升級海鮮自助晚餐，低至$302.5一位！

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九龍海逸君綽酒店 地址：香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號 電話：2621 3188

【7】康得思酒店——五周年紀念優惠

位於旺角的Cordis推出優惠慶祝五周年！優惠房價可以住宿一晚及包早餐之外，更可任選體驗品酒班、太極班或參加藝術導賞團！

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香港康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【8】Conrad Hotel —— 期間限定三餐住宿套票

港麗酒店聯同Klook推出極抵食住優惠，入住一晚即包雙人自助早餐及Nicholini’s意大利餐廳或Brasserie on The Eighth法國餐廳雙人晚餐，另外更有黃昏鷄尾酒及小食，價錢由3200元大減至2560元！不過就要在特定日期預訂先有優惠！

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港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話： 2521 3838

【9】The Murray —— 住一晚包早晚下午茶三餐

美利酒店前身為政府辦公大樓，有超過半世紀歷史，後來經過活化，成為一間五星級酒店。酒店外觀風格簡約，灰色外牆配上銅色線條，塑造出獨特美感。走廊斜路亦是熱門打卡地點之一。酒店平時一晚要價七千多，今次推出超抵半價優惠，同時包早晚下午茶三餐，而且酒店歡迎客人攜帶 10kg 以下的竉物一同入住，記得事先告知酒店。！

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香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【10】半島酒店——最新套票包三餐

最近半島酒店就推出最新的味遊半島套票，除了可以住宿一晚，更包足三餐！包大堂茶座兩位早餐、房内享用三道菜晚餐，更可以選擇雙人午餐或半島著名的雙人經典下午茶！

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半島酒店 地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【11】朗廷酒店——推出包兩餐套票

位於尖沙咀的The Langham推出新套票，住宿一晚之外，更包兩人早餐以及Bostonian Seafood & Grill晚餐，每房更會另送一支香檳及一盒朱古力。現時預訂，酒店更會送房内草藥花瓣浸浴一次！

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朗廷酒店 地址：香港九龍尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【12】JW Marriott酒店 —— 最新優惠包兩至三餐！

香港JW萬豪酒店推出最新優惠，住宿一晚包雙人自助早餐之餘，更可以額外自選一項或兩個餐飲禮遇！酒店餐廳團隊更推出運用80個地區食材的「80味環遊世界」，讓大家可以一次過品味各地美食！

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JW Marriott酒店 地址：香港島金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【13】Marco Polo——低至人均$417

香港馬哥孛羅酒店推出最新破底價套票，住宿一晚包早餐、下午茶及黃昏鷄尾酒時段，房價為833元，套票其實可供兩大兩小共四人入住，不過就算只有兩位大人入住，都只需每人417元！不過就要透過特定渠道先到先得售完即止，想知邊度買即刻點擊看看！

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香港馬哥孛羅酒店 地址：尖沙咀廣東道3號 電話：2113 0088

【14】The Upper House——包早晚餐

奕居推出的優惠，很適合慶祝周年紀念、生日等等！套票包足24小時住宿、二人早餐、三道菜晚餐，更送一支汽酒以及慶祝蛋糕！除此之外，也可以按照客人要求提供免費爆谷送上房，讓大家一邊睇戲一邊進食！

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The Upper House 地址：金鐘金鐘道88號 電話：2918 1838

【15】W酒店 —— 住一晚送早晚餐

酒店最新推出的Staycation優惠，入住一晚即送二人晚餐及自助早餐。自助晚餐因應疫情改為房內用膳，可以挑選中式或西式晚市套餐。

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W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【16】尖沙咀凱悅酒店—— 住宿包三餐

尖沙咀的Hyatt Regency首次推出包三餐的套票，入住舒適客房一晚，更可包午餐及晚餐，如果不喜歡指定午餐或晚餐，可以改選1000元餐飲回贈自己揀！如果另外加300元，更可到希戈餐廳享用三道菜晚餐。

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尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河内道18號 電話：2311 1234

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