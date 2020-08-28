在社交媒體盛行的年代，就算是獨自經營的小店，只要有創意和想法，也可以運用社交媒體的力量令廣大的網民在一夜之間認識你的品牌。近日，東京一間偽裝成咖啡店的酒吧由於經營情況告急，差一點要向銀行融資時，Twitter出現的一篇漫畫竟令這間小店「起死回生」……

位於東京惠比壽的「JANAI COFFEE」是一間偽裝成咖啡店的酒吧，外表看起來與一般文青咖啡店沒有甚麼不同，有可能是宣傳不足，又或者是店面實在太過平平無奇，「JANAI COFFEE」開業後的生意不見起色，老闆更差點要向銀行融資，經營狀況告急！

在一次偶然之下，日本漫畫家ホリプー（@horipu）到訪後發現了偽裝酒吧的秘密，於是畫了一篇漫畫上傳到社交網站，卻沒想到「JANAI COFFEE」竟因此由告急小店變身成為人氣紅店！

漫畫在Twitter發佈後隨即引起關注，不少網民看完漫畫都覺得非常驚訝：「原來是酒吧，被騙了！」、「東京還有這種像漫畫的地方？一定要去看看啊」至現時為止，帖文已有超過20萬轉發及讚好，超過1,500組客人排隊預約，到10月份為止所有時段已滿，社交媒體的威力實在不容小覷！而「JANAI COFFEE」的老闆明円卓（@sugurumyoen）亦發文感謝：

「發生了一件讓我喜極而泣的事。（酒吧）剛開幕時客人還很少，某天有一位初次來店的客人問道：『我可以將你的店畫成漫畫嗎？』。正當我以為他已經忘記這件事時，沒想到他竟然花時間畫了一篇這麼出色的漫畫。就在今天，我接到300件以上的預約電話......」 Twitter@sugurumyoen

要成功入店，就要拆解藏在官網裡的謎題！那麼究竟入店的謎底是甚麼？👇👇按下圖看店內環境兼解答！👇👇

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JANAI COFFEE 地址：東京都渋谷区恵比寿南2-3-13山燃ビルB1 網址：https://janaicoffee.tokyo/ 訂座：只接受預約

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