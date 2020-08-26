日本大阪市將於2025年主辦「世界博覽會」，主辦方於昨日（8月25日）公布標誌設計，從5894件徵集作品中，最後選出以紅色為主、寓意生命的得獎圖案。不過設計公布後引來大批網民瘋狂「吐槽」，甚至有人形容標誌有如「寄生獸」，也有人表示只能聯想到日本零食「桃哈多」，更大讚「幾可愛」，反應非常兩極！

標誌寓意「每一個生命個體的可能性」

這次大阪萬博的候選標誌共有5款，最後由E款勝出。據日本傳媒報導，標誌由名為「Team Inari」的團隊設計，圖案包含紅、藍、黑、白四種顏色，形狀似多個「細胞」組成，寓意「每一個生命個體的可能性」。而像眼睛一樣的地方，其實是來自1970年大阪萬博會的5 瓣櫻花。

負責標誌選拔的委員會主席是著名日本建築師安藤忠雄，他形容得獎標誌「有一種類似大阪左右不對稱的快樂，也有一種很好的違和感」。而這份「違和感」似乎在twitter上得到印證，新的世博標誌很快成為日本twitter熱門討論話題，有人形容標誌似可怕的「Final Boss」，也有意見認為「醜得可愛」。

大阪万博のロゴ不気味かわいい — じぇす (@jesyy024) August 25, 2020

擁有無限創意的日本網民當然不會放過這個機會，標誌一出爐隨即引來大批網民留言及加入改圖大軍！👇👇👇即按下圖看惡搞改圖👇👇👇

+ 11 + 10 + 9

2025年大阪世博將於4月至10月在人工島「夢洲」上舉行，主題為「生命閃耀未來社會」為主題，集將中介紹世界健康、醫療等相關技術，大會預料有來自150個國家、約2800萬人到訪，是日本事隔55年後再在大阪舉辦世博，也是日本第三次主辦世博會，預計帶來約2兆日圓經濟效益。

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：10句說話一秒得罪日本人！

最近，日本綜藝節目《この差って何ですか？》在街頭進行隨機訪問，請途人分享一些自己曾經聽到「燥底」的說話。其中，不乏一些香港人聽起來會覺得「咁又點？」的例子，如「可唔可以教我化妝？」、「我而家冇男朋友」等等，在日本人耳中聽著卻有「你咁講咩意思？」的無禮象徵！

👇👇👇按下圖即看一秒得罪日本人的說話👇👇👇

+ 2

讚好味又會中伏？即看全文：10句說話一秒得罪日本人！ 讚人「靚仔」食物「幾好味」也中伏？