日本的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續未平息，各個機場的航班數量大幅減少，旅客需通過病毒測試才能入境日本。而在旅客進行測試期間，搜查所有入境行李的工作就交由日本機場的檢疫犬負責，在疫情下繼續嚴格把關，發揮準確又有效率的工作能力找出違禁品！

日本東京電視台節目《どうぶつピース！》不時都會播放成田機場檢疫犬的舟輯，由於近日新冠肺炎爆發的關係，最新一集便直擊檢疫犬們在疫情下的工作日常。

《どうぶつピース！》截圖

為了防範感染新冠肺炎，領犬員會徹底消毒所有隨身物品，包括檢疫犬的工作背心和狗繩等，確保檢疫犬能夠在安全的情況下工作。

《どうぶつピース！》截圖

雖然入境旅客大幅減少，但是機場裡的檢疫官和檢疫犬沒有因此而鬆懈，反而更加嚴謹地搜查每位旅客的隨身行李，希望避免病原體進入日本境內。不過，仍有不少旅客以身試法，檢疫犬們中途又揭發多位旅客企圖攜帶肉類、蔬菜等違禁物品，而這些旅客分別來自中國福州、瀋陽等地。按下圖看檢疫犬揭發的案件👇👇

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溫韾提提你，疫情過後如有機會到日本旅遊的話要留意，所有生熟肉類和蔬菜類都是被禁止入境日本。即使是貴重食材或來自家鄉的味道，檢疫人員也只能依法沒收銷毀，而且最高刑罰可被判入獄3年及罰款300萬日圓，切勿以身試法啊！

《どうぶつピース！》截圖

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同場加映：日媒警告5種產品勿用酒精消毒

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《とくダネ！》節目截圖

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