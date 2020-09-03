自問對沙田區很熟悉？但你又有沒有到過沙田圍和第一城一帶？趁著屯馬線已開，一田全新概念店又登陸沙田，一於安排一次沙田一日遊。早上重拾童真去交通安全城打卡，吃完午餐再去圓洲角公園輕鬆登山，最後再去帝逸酒店吃自助餐兼行一田買日本零食。《香港01》旅遊記者為大家整理7大沙田食玩買推介，適合親子一日遊。

☀️早上：走進縮小版交通安全公園重拾童心

大家有回憶起小時候到過的交通安全成嗎？平時多車繁忙的街道，突然全部縮小，變成兒童學習交通安全知識的地方。看見迷你的馬路、行人天橋、安全島，偶爾有小朋友騎著單車在身邊經過，回憶立即返晒黎！點擊圖片睇睇小型城市的各個打卡位 👇👇

沙田交通安全公園 （交通安全公園因疫情關係現暫停開放，大家不妨先Mark低，待重開後再去。） 地址：沙田崗背街1號 開放時間：上午8時至下午11時

🍝中午：精選3大午餐推介

交通安全城太迷你所以好快行完？一於去旁邊圓洲角公園遊玩！不過事前在附近醫肚先！附近有多間食肆，等記者為大家介紹其中3間人氣餐廳 👇👇

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🌤️下午：圓洲角公園輕鬆健行

圓洲角公園是沙田區其中一個細小綠化帶，整個公園圍繞圓洲角小山而建，更有觀景亭、野餐區、日晷等，一隅位置更有法定古蹟王屋民宅，適合一家大小輕鬆過一個下午。行到公園最高點可以望到沙田的美景，點擊圖片睇睇如何到達公園最高處 👇👇

地址：新界沙田圓洲角路17號 開放時間：06:30-23:00（登山小徑開放時間 07:00-18:00）

🌤️下午：最新日式便利超市兼打卡點

將於9月6日正式開幕的一田新概念分店「KONBINI」，是超市及便利店的混合體，不但提供多種速食及零食等，場內外更設有巨型太陽蛋供大家打卡，絕對是親子好去處，點擊圖片睇可愛打卡位 👇👇

「KONBINI」位於帝逸酒店地下，在吃自助晚餐前不如先去入手多款獨家產品，當中更有日本人最滿意便利店Seicomart的自家品牌產品，點擊圖片睇值得入手的獨家產品介紹 👇👇

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⭐晚上：帝逸酒店Dinner Buffet 73折歎生蠔、和牛

帝逸酒店推出自助晚餐優惠，可以任食即開生蠔、精選海鮮和龍蝦前菜，還有炭燒和牛腿、龍蝦鮑魚粥、和牛清湯腩等美食。甜品方面，有自家製Gelato雪糕和多款D24榴槤甜品，例如榴槤奶凍、泡芙及千層酥。想知如何獲得73折優惠，立即按圖睇睇 👇👇

Alva House 自助晚餐時段：18:00-21:00 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

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