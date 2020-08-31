自從晚市堂食放寬至晚上9時後，不少食肆相繼推出堂食優惠吸客，而原有的外賣優惠保持不變。《香港01》飲食記者整理32大飲食優惠，稻香外賣8折、米芝蓮一星中菜逸東軒推出7折優惠，更有多間火鍋或放題低至半價起，連同KFC及麥當勞的最新優惠券就可食得最抵！

多項優惠都十分吸引，例如譚仔三哥米線的半價小食優惠、RED LOBSTER再次推出加$1有西冷牛扒、火鍋和放題半價起等，所有優惠詳情點擊圖片睇清 👇👇

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🍟麥當勞全新26張電子優惠券

麥當勞App於8月31日至9月6日推出最後一周電子優惠券，26張優惠券總值逾$400。今期精選推介有依舊有$10歎九件裝麥樂雞及$1歎冰凍港式奶茶，另有3款飽肚優惠，分別是$10歎兩個漢堡飽、$18歎板燒雞腿飽配中汽水及$32歎芝士安格斯超值套餐。最新優惠及條款細則可點擊圖片一次睇清 👇👇

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🍗KFC最新15大優惠

KFC除推出最新7張優惠券，亦有最新限定優惠，不少人最愛的經典葡撻2件只售$10，還有人均$25就有家鄉雞餐。$43起的香脆雞髀皇餐及中汽水優惠更可全日使用，點擊圖片睇清所有最新優惠 👇👇

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😋😋😋 同場加映：營多撈麵雪糕嚇窒網民 開醬包倒水最崩潰 印尼撈麵13件共鳴事 😋😋😋

早前有印尼公司推出營多撈麵味雪糕，不知有沒有人敢試，但相信大家對印尼撈麵絕對不陌生，而且有很多共鳴，例如每次開醬包都是一次歷險…… 點擊圖片睇睇這些事你有否經歷過 👇👇

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