台灣洪瑞珍三文治一直受到不少港人追捧，香港分店正式於8月16日開幕，更有買3送3優惠，吸引大量人排隊購買。美食YouTuber Alfred Chan特地實試，卻力數出洪瑞珍5宗罪，更直言「你要我推薦，我一件都推唔出……」

台灣洪瑞珍三文治的香港分店本月在屯門開幕，連日來仍然吸引長長人龍，但到底是否值得排隊買來食？美食YouTuber Alfred Chan親自去買足香港買到的4款三文治實試，結果就有以下評價 👇👇

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不少人飛台灣一轉都要買幾件洪瑞珍三文治做手信，但相同的三文治來到香港就貴很多。原價新台幣25元（折合約港幣7元）的三文治，來港之後升價近3倍，招牌火腿三文治 $20、滿漢三文治 $22、原味起司三文治 $20、芒果起司三文治 $19。不少網民揶揄用同樣價錢買7仔三文治算，更多爆笑留言點擊圖片睇睇 👇👇

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不過說到底，正宗的洪瑞珍三文治來到香港，就能解決大家飛不到台灣都食得到的「鄉愁」，總好過買冒牌貨食到食物中毒。

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早前有印尼公司推出營多撈麵味雪糕，不知有沒有人敢試，但相信大家對印尼撈麵絕對不陌生，而且有很多共鳴呢，點擊圖片睇睇你有否經歷過 👇👇

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