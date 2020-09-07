各大酒店紛紛推出食宿套票優惠，吸引本地人消費。《香港01》旅遊頻道記者精選了全港酒店Staycation 9月優惠，包括帝苑、Cordis、Conrad、半島、朗廷酒店、海景嘉福、Ibis、Upper House、Murray、黃金海岸、EATON、維港凱悅、喜來登、JW Marriott、St.Regis等。部分可以住海景房，有Infinity Pool無邊際泳池可以打卡，並免費或以優惠價歎米芝蓮星級美食。記住bookmark，一有新優惠記者就會更新！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】康得思酒店——五周年紀念優惠

位於旺角的Cordis推出優惠慶祝五周年！優惠房價可以住宿一晚及包早餐之外，更可任選體驗品酒班、太極班或參加藝術導賞團！

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香港康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【2】朗廷酒店——推出包兩餐套票

位於尖沙咀的The Langham推出新套票，住宿一晚之外，更包兩人早餐以及Bostonian Seafood & Grill晚餐，每房更會另送一支香檳及一盒朱古力。現時預訂，酒店更會送房内草藥花瓣浸浴一次！

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朗廷酒店 地址：香港九龍尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【3】沙田萬怡酒店——送熱辣辣海鮮晚餐

住宿套票除了包住宿一晚，也包在房內享用的海鮮晚餐「美式海鮮袋」，內有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、大蝦、和風鮑魚、鮮魷魚、八爪魚、花甲、藍青口及三文魚柳，另外更包翌日早餐！

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沙田萬怡酒店 地址：新界沙田石門安平街1號 電話：3940 8888

【4】半島酒店——環遊世界體驗

半島酒店推出「寰宇半島自在行」住宿套禮遇，入住半島客房一晚，更包早餐及500元餐飲回贈，住宿期間，可以自選一項「歷史禮讚」體驗，有專人帶你遊歷並導賞古董勞斯萊斯、遠東貴婦歷史故事等等！

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半島酒店 地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【5】宜必思香港北角酒店——包原隻龍蝦午餐

北角ibis酒店推出「食＋住」優惠，超抵價入住一晚之外，更包原隻龍蝦午餐。午餐除了原隻龍蝦，更另有餐湯、飲品及一款自選主菜！不過原來平日與星期六日假期的價錢略有不同，大家要仔細留意啦！

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宜必思香港北角酒店 地址：港島北角渣華道 138 號 電話：2204 6632

【6】The Upper House——包早晚餐

奕居推出的優惠，很適合慶祝周年紀念、生日等等！套票包足24小時住宿、二人早餐、三道菜晚餐，更送一支汽酒以及慶祝蛋糕！除此之外，也可以按照客人要求提供免費爆谷送上房，讓大家一邊睇戲一邊進食！

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The Upper House 地址：金鐘金鐘道88號 電話：2918 1838

【7】The Murray —— 住一晚包早晚下午茶三餐

美利酒店前身為政府辦公大樓，有超過半世紀歷史，後來經過活化，成為一間五星級酒店。酒店外觀風格簡約，灰色外牆配上銅色線條，塑造出獨特美感。走廊斜路亦是熱門打卡地點之一。酒店平時一晚要價七千多，今次推出超抵半價優惠，同時包早晚下午茶三餐，而且酒店歡迎客人攜帶 10kg 以下的竉物一同入住，記得事先告知酒店。！

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香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【8】Marco Polo——送戲院會籍

Marco Polo推「逍遙電影夢」住宿計劃，有迎賓飲品及自助早餐，另外更可升級至海景客房並獲贈電影戲票、嘉禾院線年度會籍。

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港威酒店 地址：尖沙咀廣東道13號 電話：2113 0888

【9】香港金域假日酒店 —— 任食點心

尖沙咀Holiday Inn Golden Mile推出新優惠套票，除了入住一晚之外，亦可在酒店的中菜廳任食早市點心，有接近二十款任君選擇！

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香港金域假日酒店 地址：尖沙咀彌敦道50號 電話：2369 3111

【10】Conrad酒店 —— 住一晚包香檳早午餐

港麗酒店推出全新優惠，入住一晚即送價值超過$1800的周末香檳早午餐，亦可以在行政貴賓廊或咖啡園歎早餐、下午茶及黃昏雞尾酒，更可住足29小時！

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香港港麗酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【11】Ritz Carlton —— 在全世界最高的酒吧歎雞尾酒

酒店推出Staycation優惠，入住豪華客房一晚（$2899起）即可送The Lounge & Bar雙人早餐，還有全世界最高的酒吧Ozone的黃昏雞尾酒。入住期間可以8折享用Spa、天龍軒、Ozone等服務和美食，今次優惠期至2020年9月30日。

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香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【12】The Mira——包密室逃脫體驗

The Mira美麗華酒店推出最新套票，客人除了入住一晚連早餐，更可以大玩密室逃脫！密室逃脫由LOST HK以酒店套房改造而成，處處保留了套房元素，客人需在30分鐘限時之内找出各種密碼、機關，得到提示並逃出。

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The Mira 地址：尖沙咀彌敦道118號 電話：2368 1111

【13】皇家太平洋酒店 —— 任點任食形式buffet

酒店推出的「 饗樂住宿之旅 」計劃，入住超豪華客房或豪華海景客房一晚即送柏景餐廳雙人自助晚餐，優惠期至2020年9月30日。疫情下政府規限晚市不得堂食，記者致電皇家太平洋酒店查詢，酒店方就指晚餐未有安排改動，所以為配合政府政策，會為購入Staycation套票的客人改期或取消，都會建議想預訂的客人挑選較後日期。

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皇家太平洋酒店 地址：尖沙咀廣東道33號 電話：2736 1188

【14】如心海景酒店暨會議中心 —— 落地玻璃窗望海景

酒店推出最新「夏日智FUN」食宿優惠套票，入住一晚即送雙人早餐及晚餐，不過因應政府規限晚市不得堂食，套票所包的晚餐為房內享用中式晚市套餐。除晚餐外，房間內都有Board Game遊戲供客人消閒。酒店房間空間算大，更有落地大玻璃窗望到海景。

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如心海景酒店暨會議中心 地址：荃灣楊屋道8號 電話：2280 2898

【15】城市花園酒店 —— 免費享用迷你酒吧

酒店推出的食住優惠，入住全新裝修的城市客房，更可免費單次享用迷你酒吧，另外包埋雙人自助晚餐，任食紐西蘭青口、海蝦、翡翠螺等凍海鮮，亦有魚、帶子等蒸海鮮、羊架。疫情下政府規限晚市不得堂食，記者致電城市花園酒店查詢，酒店方就指為配合政府政策，暫不接受預約，如果有興趣可以密切留意酒店公佈。

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城市花園酒店 地址：北角城市花園道9號 電話：2887 2888

【16】迪士尼探索家度假酒店 —— 一家四口一晚$1378起

與迪士尼樂園酒店的典雅風格不同，迪士尼探索家度假酒店充滿熱帶風情的特色。今次酒店推出的住宿優惠，一家四口入住一晚連服務費只需$1378起，同時包雙人指定早餐套餐，更可以玩晒三間酒店的玩樂設施。

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迪士尼探索家度假酒店 地址：香港迪士尼樂園 電話：3510 2000

【17】Hotel Icon —— 包一家四口午餐

酒店推出食住優惠，兩位成人及最多兩位小童入住Club 65套房一晚，即包The Market早餐、免費迷你吧，更包埋午餐！套房內更會設置特色兒童帳幕，充滿童趣。另外還可免費享用康樂設施如PS4、PlayStation VR、足球機等，啱晒一家大細一齊玩！

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Hotel Icon 地址：尖沙咀東部科學館道17號 電話：3400 1000

【18】海洋公園萬豪酒店 —— 送1000元餐飲回贈

海洋公園Marriott推出最新優惠，預訂住宿一晚，可以有1000元餐飲回贈，用於自助餐、Pier Lounge、Pier Bar或房內用餐都得！可以預訂到下年七月，而且可以免費取消，十分方便大家安排！

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海洋公園萬豪酒店 地址：黃竹坑黃竹坑道180號 電話： 3555 1688

【19】黃金海岸酒店 —— 野餐主題住宿

香港黃金海岸酒店推出最新住宿計劃，包有露台海景客房住宿一晚連早餐，另更有露台享用的野餐籃下午茶！海洋公園另有8款特色主題房間，包括森林、海盜、恐龍、太空、公主等，十分適合親子前往。

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+ 4 + 4 + 4

黃金海岸酒店 地址：香港青山灣青山公路1號 電話：2452 8888

【20】Eaton HK —— 住一晚任食生蠔、龍蝦

逸東酒店的Staycation優惠，包雙人自助早餐及普慶餐廳自助午餐，加多少少錢就可以轉自助早餐及自助晚餐的套票。餐廳9月8日開始推出全新海鮮主題，有生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹、花蟹、麵包蟹等凍海鮮。另外亦有其他熱食如新加坡咖喱炒蟹、白酒煮蜆、日式龍蝦卷等。

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Eaton HK 地址：油麻地彌敦道380號 電話：2782 1818

【21】維港凱悅尚萃酒店 —— 浴衣花海拍攝體驗

酒店推出的We Miss Japan Staycation主打去日本旅行！包入住標準客房一晚，酒店餐廳The Farmhouse雙人自助早餐以及三小時浴衣體驗活動，更可以到期間限定北角匯紫藤隧道包場拍照！另外還會送500元北角匯商場現金券，可以用於商場美妝、服飾店，即是Guerlain、Uniqlo都可以使用！

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維港凱悅尚萃酒店 地址：北角邨里1號 電話：3762 1234

【22】帝京酒店 —— 全日暢玩遊戲機

酒店推出的夏日軟棉棉住宿計劃，5歲以下同行小童更可免費入住酒店會安排客人入住親子套房，客人可以於房內全日任玩Switch，小朋友更可額外獲贈棉花糖、爆谷及Movenpick雪糕！套票更包中式晚餐，因應疫情會轉為房內用膳，而且優惠非常吸引！

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帝京酒店 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

【23】帝逸酒店 —— 任食即開生蠔、即煮海鮮

酒店推出的Staycation優惠，入住一晚標準客房即送自助午餐，任食即開生蠔、即煮海鮮、即切原條鮮魚刺身、現造手握壽司、鐵板燒、龍躉粥、Gelato雪糕等美食，及房內享用晚市套餐。

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+ 3 + 3 + 3

帝逸酒店 地址：沙田源康街1號 電話：3653 1111

【24】帝都酒店 —— 包三餐價格抵

位於沙田的帝都酒店推出「仲夏太空玩樂祭－主題客房住宿計劃」，客人預訂套票，原本可享有自助早餐、自助午餐及自助晚餐，價錢都不需1000元！不過因應疫情及政府規限，現時酒店將自助餐改為房內用膳，餐單也有調整，各位可以先向酒店查詢最新菜單。

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帝都酒店 地址：沙田白鶴汀街八號 電話：2601 2111

【25】九龍東皇冠假日酒店 —— 包早午晚三餐

將軍澳皇冠假日酒店推出的住宿套餐，客人預訂套票，原本可享有自助早餐及自助晚餐。不過因應疫情及政府規限，現時酒店將自助餐改為房內用膳，入住一晚包埋早午晚三餐，於酒店餐廳外賣自取，上房間享用。

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九龍東皇冠假日酒店 地址：香港將軍澳唐德街3號 電話：3983 0300

【26】One-Eight-One 酒店 —— 空間寬敞海景房

位於西環的這間酒店開業只有半年，非常新淨。所有海景客房和套房都擁有落地大玻璃窗，可以180度欣賞維港美景，坐在窗邊影靚相最適合不過！酒店推出的BFF Staycation優惠，入住二人海景套房即送三枝意大利紅酒或白酒，亦可以免費租借Switch遊戲機。

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One-Eight-One 酒店 地址： 西環干諾道西181號 電話： 3181 1688

【27】香港東隅 —— 坐泡泡椅望海景

EAST Hong Kong一直都是人氣打卡酒店，所有房間都擁有落地玻璃，海景套房更配有透明泡泡椅。很多人都會選擇預訂海景精選客房，床與落地玻璃窗相連，打卡一流！酒店的超抵Staycation優惠，入住海景客房即可於頂層室外酒吧Sugar享用免費二人雞尾酒，享受日落維港美景。

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香港東隅 地址：鰂魚涌太古城道29號 電話：3968 3968

【28】海景嘉福洲際酒店 —— 望海景包三餐

海景嘉福洲際酒店推出Romantic Escape套票，送大家打卡最愛的氣球佈置，可以自訂18個英文字或數字，另更有雙人三道菜房内晚餐及自助早餐、下午茶及黃昏鷄尾酒環節！

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海景嘉福洲際酒店 地址：尖沙咀麼地道70號 電話：2721 5161

【29】諾富特世紀酒店——日式主題住宿套票

Novotel Century推出最新套票，走日本風情讓大家可以有去日本旅行的感覺！住宿套票包二人房内日式料理晚餐，有和牛三食、魚生壽司、串燒及關東煮，另外更有清酒送！更有機會可以體驗浴衣，即刻睇睇點先有得玩！

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【諾富特世紀酒店】 地址：灣仔謝斐道238號 電話：2598 8888

【30】JW Marriott酒店 —— 最新優惠包兩至三餐！

香港JW萬豪酒店推出最新優惠，住宿一晚包雙人自助早餐之餘，更可以額外自選一項或兩個餐飲禮遇！酒店餐廳團隊更推出運用80個地區食材的「80味環遊世界」，讓大家可以一次過品味各地美食！

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JW Marriott酒店 地址：香港島金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【31】Sheraton Hotel —— 免費升級行政套房

酒店推出最新Staycation優惠，住一晚即可免費升級行政套房，住足25小時！另外包埋早餐及$600元酒店餐飲消費額，適用於酒店所有餐廳及酒吧，包括任食生蠔的自助餐及獲米芝蓮推介的中菜廳。

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香港喜來登酒店 地址：九龍彌敦道20號 電話：2369 1111

【32】The St. Regis酒店 —— 保證24小時住宿

The St. Regis為酒店集團巨頭Marriott旗下，今次推出的Staycation優惠，主打彈性check in時間，而且保證24小時住宿。入住尊貴豪華客房，包埋2杯雞尾酒和定制私人健身訓練。

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The St. Regis酒店 地址：灣仔港灣徑 1 號 電話：2138 6888

【33】帝苑酒店 —— 聯乘FANCL住宿體驗

酒店推出最新Staycation，與日本品牌FANCL聯乘，並推出日式住宿套票，包房内享用日式便當晚餐以及日本手信盒子。入住可以有免費Upgrade到尊貴客房，並獲贈FANCL護膚品旅行套裝及Tense up膠原飲品兩支！最特別是入住會有兩套浴衣提供，即刻有陣日本味！

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帝苑酒店 地址： 電話：

【34】文華東方酒店 —— 最平63折住海景房任食生蠔

酒店推出Staycation優惠，入住一晚即送雙人早餐及快船廊自助晚餐，任食三款歐洲生蠔、龍蝦、蟹腳、鮑魚等凍海鮮，另外亦有多款新鮮刺身、壽司、片皮鴨等美食，更有多款甜品，包括文華招牌1963芝士蛋糕！

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香港文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【35】The Pier Hotel —— 露台歎無敵海景

位於西貢白沙灣的The Pier Hotel，房間坐擁無敵海景，浴缸鄰近露台位置，望住個海浸浴，簡直是一大享受！房間亦設有廚房，啱晒情侶一齊玩煮飯仔！「浪漫住宿優惠」包雙人早餐套餐、房間佈置，更送紅酒一枝，非常適合和另一半逃離都市放空一下。

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The Pier Hotel 地址：西貢白沙灣街9號 電話：2912 6777

【36】華威酒店 —— 住海景房歎海鮮餐

位於度假小島長洲的華威酒店，推出夏日住宿套餐優惠，入住海景豪華雙人客房一晚之外，亦包雙人早餐及海鮮套餐，不過由於新冠肺炎關係，海鮮套餐將有職員送上客房，客人會在房間用餐。

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長洲華威酒店 地址：長洲東灣路86號 電話：3176 6312

【37】愉景灣酒店 —— 包雙人早餐及晚餐

愉景灣酒店推出「慶祝優惠」套票優惠，包早餐及四道菜的西式晚餐，不過因為疫情關係，晚餐將由專人送上房間供客人享用。

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愉景灣酒店 地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號 電話：2295 8288

【38】大澳文物酒店 —— 玻璃屋頂餐廳歎早餐

大澳文物酒店推出「夏日本地遊」套票優惠，入住雙人套房包雙人早餐及晚市套餐，早餐可以於玻璃屋頂餐廳Tai O Lookout享用，晚餐則由於疫情關係，將由職員送上房間。如果早餐時段都想避免人群接觸，亦可以向酒店要求於房間享用。

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大澳文物酒店 地址：大澳石仔埗街14號 電話：2985 8383

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