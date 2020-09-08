你喜歡雨天嗎？在漫長的雨季裡，總有些人不太喜歡雨天，因為連日的大雨會令心情變得悶悶不樂。但其實在日語中，有不少唯美的單詞都跟雨天有關，除了用季節劃分，如春雨、秋雨之外，更有分別描述了各種不同形態的雨天單詞，一起來感受一下日語之美。

（網絡圖片）

夏天為大地帶來雨水，但是印象中的雨季總是潮濕又悶熱，令人提不起勁。而在四季分明的日本，每逢進入夏季，伴隨而來的就是連綿不斷的雨水。因此，在日語中也誕生了很多跟雨天有關的單詞，聽起來非常優美之餘又富有畫面感，令人印象深刻。

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同場加映：日本人偏愛透明長傘的原因

在炎熱的夏天到來之前，潮濕多雨的氣候會籠罩整個日本，出門時也必須留意降雨預測。這時，街上的商店都會把一束束透明雨傘放到外面供人選購，不過就甚少出現我們常用的「縮骨遮」。為何日本人偏愛用看似平平無奇的透明長傘？原來背後隱藏超講究的日式禮儀！

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