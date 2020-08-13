半澤直樹2｜日本職場飲酒文化4個潛規則　下班無酒局代表無前途？

《半澤直樹2》開播至今好評不斷，收視率持續向上攀升，超越上一季的紀錄之餘亦幾乎可以確定成為本季收視冠軍！劇集其中一個大熱的原因，歸功於編劇筆下的半澤直樹不畏強權，在唯命是從的日本職場上掀起另類鬥爭，讓日本人看得痛快並產生共鳴之外，海外觀眾也能從中了解到日本職場的獨特文化。

圖片來源：《半澤直樹2》劇照

《半澤直樹2》以半澤直樹被總公司流放為故事開端，連本來談好的收購案也被總公司的證券營業部部長伊佐山泰二搶走。其中下屬三木重行更做出背叛他的行為，半澤也因此展開一連串的復仇大計。而在第2集，其中一幕在居酒屋的戲份，原來暗藏著你未必發現到的日本職場飲酒文化！

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每個國家都擁有獨特的文化和習慣。日本文化在外國人眼中，同樣充滿了不可思議的事情。今次《香港01》旅遊記者整合了20個令外國人覺得非常奇怪的日本文化，一起試試從另一角度了解日本吧！👇👇👇按下圖看外國人眼中20個日本文化衝擊👇👇👇

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