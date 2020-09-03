日劇《我的家政夫渚先生》日前播出大結局，清新治癒的劇情現實貼地又帶點浪漫，吸引不少觀眾追看，平均收視更超越同台神劇《逃避很可恥但有用》，被譽為本季的「黑馬」。不過在其中一集，家政夫渚先生（大森南朋 飾）還原「港式飲茶」的一幕就引來不少香港網民熱議，到底發生甚麼事？

（圖片來源：《我的家政夫渚先生》官方Twitter‧）

家政夫渚先生（大森南朋 飾）常常為女主角芽衣（多部未華子 飾）準備美味的晚餐，有一集更加還原香港人至愛的「飲茶」！不過，日本人的「飲茶」似乎與我們認知的有點不一樣，除了春卷之外，竟然還有滷肉飯和酸辣湯？令人想起其實日本人對中華料理有不少誤解！

（圖片來源：《我的家政夫渚先生》官方Twitter‧）

記者曾經因一次偶然的機會到訪東京的中華料理店，與朋友點了麻婆豆腐、奶油津白、餃子和春卷等，品嚐了一次「地道」的日式中華料理。其中令記者印象最深刻的，莫過於是一道不該有芡汁的菜式竟然被淋上濃稠的芡汁，而且餃子必然要配上一碗白飯，經歷了一次不小的文化衝擊。

今次《香港01》旅遊記者整合了日本人對中華料理的5大誤解，中華料理與中國料理之間原來有分別？「香港飯」又與香港有甚麼關係？👇👇

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同場加映：12種不能理解的日本文化

每次去日本旅遊，到最後一天時總會有「如果可以在這裡長住就好了」的想法？早前有一位日本漫畫家，在網上發佈描繪了「12種令人難以理解的日本文化」的漫畫，提及的範圍含概職場、家庭和社會等等，隨即引起網民熱烈討論。看完日本「黑暗面」之後，或許會令你對日本多一點了解，少一點幻想。

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