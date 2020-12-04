【東京購物】日本買Omega價錢隨時平一半？推介5大名錶專賣店

「名牌手錶很有品味，但是很貴！」你是否也是曾這樣想呢？不論是做為實用的首飾品或是禮品都相當受到歡迎的手錶，但國外知名的鐘錶品牌價格昂貴，總是不容易出手購買。若是你也是這樣想的話，告訴你一個好消息！實際上在日本是可以用比其他國家更便宜的價格買到名牌手錶。接著就讓LIVE JAPAN來說明產生價差的原因，以及介紹在日本買手錶的推薦商店，旅遊機會難得別錯過！

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日本買名錶的小秘密

1. 能以便宜價格買到手錶的理由是？

為什麼很多人會在日本買手錶？最大的原因就是平。為什麼在日本可以用驚人的低價買到國外頂級名牌手錶呢？其原因是日本的定價本來就抵，加上日本手錶專賣店有很強的入貨能力，這些專賣店專門在販售手錶，有特別的進貨管道，也因此商品種類豐富齊全，而且價格比量販店還更優惠。

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例如「OMEGA」（歐米茄）SEAMASTER PLANET OCEAN的手錶在台灣定價是275,600台幣（1,019,237日圓），而日本定價是780,000日圓（210,575台幣），而今次介紹的日本手錶專賣店，其定價還要再低35萬日元，只要428,000日圓（115,519台幣）就可以買到。比起台灣的定價差了約24萬日圓（約65,025台幣），也就是說日本定價大約比台灣定價便宜23%，而日本手錶專賣店的價格比日本定價還要再便宜42%，結果日本手錶專賣店的價格比台灣定價便宜了58%，這樣的差異就只有多比較才知道。

※ 本報導寫的價格是2018年4月27日未稅金額。價格隨時間不同，可能會有所變動。

2. 在哪些店面購買比較好？

在專賣店裡買手錶的好處，不只是價格便宜。還有對手錶專精的工作人員，能依照客人的預算及目的，來幫忙挑選最合適的手錶。而且有很多店可以提供數種不同的語言服務，即使不懂日語也可以安心選購。對不習慣日語的人來說非常有幫助。

手錶的品牌有很多種，臨時到店裡去，也不知道要買哪一種才好。在這裡推薦到日本應要買的3種名牌手錶！

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日本買錶推薦品牌

1. OMEGA歐米茄「SEAMASTER PLANET OCEAN」

歐米茄是創立於瑞士的鐘錶製造公司。具有高超的製錶技術與高品牌力，製造許多世界的頂尖高級手錶。以深潛防水錶為主開發的「Seamaster」是OMEGA代表系列之一，使用最先進科技製造的「SEAMASTER PLANET OCEAN」是擁有高防水性能的機能錶，同時也具有洗練時尚的設計感，自從2005年販售以來，獲得多方人士的支持與喜愛。

台灣定價價格：275,600台幣（1,019,237日圓） 日本定價價格：780,000日圓（比台灣定價便宜23%） 店頭販賣價格：428,000日圓（比台灣定價便宜58%） 【規格】 錶殼材質：精鋼 錶殼直徑：43.5㎜ 錶盤顏色：黑色 防水性能：60氣壓（600公尺/2,000呎） 機芯型態：自動上鏈

2. LONGINES浪琴錶「軍旗系列」

浪琴錶於1832年創立於瑞士，是歷史悠久的老字號鐘錶公司。於手錶博覽會多次獲獎，在奧運等世界級運動賽事也受到採用，建構其世界名牌手錶的穩固地位。「軍旗系列」在高級手錶中是一款富古董優雅感的錶款，其圓形及柔和的造型，相當適合女士配戴。

台灣定價價格：約50,714台幣（185,300日圓） 日本定價價格：141,000日圓（比台灣定價便宜24%） 店頭販賣價格：108,000日圓（比台灣定價便宜41%） 【規格】 錶殼材質：精鋼 錶殼直徑：26.0mm 錶盤顏色：白色 防水性能：日常生活防水 機芯型態：自動上鏈

3. Montblanc萬寶龍「Timewalker 時光行者」

萬寶龍是來自德國的世界知名品牌。最初是以製造文具用品聞名，最近其製錶品質受到肯定，開始以製錶公司綻放光芒，在世界各地吸引越來越多粉絲。其最大的特色在於，主管手錶驅動的心臟部位「機芯」不依賴其他公司生產，而是由自家公司來製造。在計時手錶上附有「飛返功能」，讓停止、歸零、再開始的功能，可以瞬間完成，在細節處看到其堅持與熱情。

「Timewalker 時光行者」有著大的文字盤和摩登的設計，是富有魅力的系列錶款。簡單又洗練的設計，不管是在生意場合或是休閒時光，都可以廣泛搭配使用。

台灣定價價格：約281,955台幣（1,030,200日圓） 日本定價價格：855,000日圓（比台灣定價便宜17%） 店頭販賣價格：368,000日圓（比台灣定價便宜64%） 【規格】 錶殼材質：精鋼 錶殼直徑：43.0㎜ 錶盤顏色：黑色 防水性能：日常生活防水 機芯型態：自動上鏈

※ 本報導寫的價格是2018年4月27日未稅金額。價格隨時間不同，可能會有所變動。

交通便利！在日本東京都內的手錶專賣店享受買錶樂趣

在東京都內有很多手錶專賣店。在此介紹受到喜愛，且可以方便到達的4間店舖。

按圖即睇5間東京手錶專賣店資訊▼

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在日本買世界名錶超划算！

想必大家應該知道在日本買世界名錶為什麼划算的原因了。能夠買得便宜，比什麼都更有魅力！到這次我們介紹的東京都內4間手錶專賣店尋寶看看吧，一定可以找到最適合自己的世界名錶。

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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