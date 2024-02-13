東京平價酒店11間推介！免費早餐／1分鐘到地鐵站／$300以內

撰文：陳映蓉 草莓泡芙 何匡汶
出版：更新：

東京平價酒店推介！《香港01》「好食玩飛」記者整合了性價比高東京酒店住宿，包括酒店及Hostel，大部分每晚人均$300有找，當中大部份提供獨立浴缸及早餐，地理位置更非常方便，鄰近淺草、羽田機場、秋葉原等旅遊熱點，小情侶或家庭旅遊都有選擇！預訂酒店前可以先查看優惠碼：Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

（圖片來源：Unsplash/louie-martinez）

東京平價酒店推介【1】池袋Resol酒店（Hotel Resol Ikebukuro）

酒店距離東池袋站約1分鐘步程，附近亦有不少大型購物中心，包括東武百貨、西武池袋等，而且餐廳食肆林立，無論是西餐廳抑或日式料理都一應俱全。客房方面，雖然房間的空間感不大，不過有足夠的充電位，浴室物品亦齊全，而且房價便宜，性價比高。於Trip.com獲得81%推薦度，旅客表示酒店距離車站極近，職員服務態度親切，值得推薦。

池袋Resol酒店（Hotel Resol Ikebukuro）
房價：人均HKD$214起（中等房）
地址：Minamiikebukuro 2-30-14, 171-0022, 豐島區, 東京, 日本
交通：東池袋站步行1分鐘
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東京平價酒店推介【2】東京銀座首都酒店茜館（Ginza Capital Hotel Akane）

酒店不單就近鐵路站，而且距離築地魚市場只有短短10分鐘步程。酒店設有2間餐廳外，每天大堂區都會提供免費咖啡。另外，酒店每天早晨亦會提供前往東京火車站的接送服務。於Trip.com獲得81%的推薦度，不少旅客都指酒店小而精緻，就近銀座，餐廳及便利店林立，交通方便。部分酒店職員更可以英語溝通，值得推薦給其他旅客。

東京銀座首都酒店茜館（Ginza Capital Hotel Akane）
房價：人均HKD$204起（茜館雙床房）
地址：Tsukiji 3-1-5, 104-0045, 中央區, 東京, 日本
交通：新富町站步行1分鐘
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東京平價酒店推介【3】MYSTAYS 上野東酒店（HOTEL MYSTAYS Ueno East）

酒店距離車站只有約2分鐘步程，交通方便。酒店亦設有一間西餐廳，為旅客提供餐飲。酒店房間方面以簡約商務為主，空間感不算大，不過衞生環境理想，因此於Trip.com獲得4.1/5的評分，不少旅客都表示酒店性價比高，雖然房間空間小，但勝在房間物品一應俱全，前台職員的服務態度亦有善，協助旅客解決問題。

MYSTAYS 上野東酒店（HOTEL MYSTAYS Ueno East）
房價：人均HKD$198起（標準小型雙人房）
地址：Higashi-Ueno 5-5-6, 110-0015, 台東區, 東京, 日本
交通：稻荷町站步行2分鐘
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東京平價酒店推介【4】日本亞洲會館酒店（Hotel Asia Center of Japan）

日本亞洲會館酒店（Hotel Asia Center of Japan）位於港區，鄰近多個美術館及人氣景點，包括東京中城、三得利美術館、冰川神社、赤坂等，地理位置便利程度不俗。酒店房型分為4款，當中家庭房最多可以4位入住，家族旅行或一班朋友去玩是一個不錯的選擇。酒店亦提供免費早餐，鄰近亦有便利店，每晚價錢由HKD$232起，性價比超高！

日本亞洲會館酒店（Hotel Asia Center of Japan）
房價：人均HKD$232起（標準雙床房）
地址：東京都港區赤坂8-10-32
交通：乃木坂站、青山一丁目站步行6分鐘
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東京平價酒店推介【5】日本橋茅場町相鐵Fresa Inn酒店（Sotetsu Fresa Inn Nihombashi Kayabacho）

日本橋茅場町相鐵Fresa Inn酒店（Sotetsu Fresa Inn Nihombashi Kayabacho）位於東京日本橋附近，距離地鐵站亦相當近，想去淺草寺等熱門景點都非常方便！酒店提供24小時服務前台，即使是淩晨到埗都沒有問題。酒店亦供應免費早餐、茶包、浴鹽、睡衣等，一應俱全。房型分為4款，雖然入住人數均為1至2人，但可自選不同空間大小，適合小情侶去旅行入住，每晚價錢為HKD$221起。

日本橋茅場町相鐵Fresa Inn酒店
房價：人均HKD$221起（大床房）
地址：東京都中央區日本橋茅場町1-3-10
交通：茅場町站步行1分鐘、水天宮前站步行5分鐘
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東京平價酒店推介【6】淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）位於東京台東區，旁邊就是雷門，步行1分鐘便到車站，附近亦有大量餐廳食肆及大型購物中心，吃喝玩樂一應俱全！酒店有多種房間大小、裝潢風格的房型可供選擇，除了採用乾濕分離設計，更有浴缸及淋浴空間。客房更有以Hello Kitty為主題的家庭客房，深受旅客的歡迎，更於2021年獲得「Agoda旅人之選大賞」，於網站獲得9.2/10的評分，其中酒店的清潔度更獲得接近滿分的9.6/10。

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）
房價：人均HKD$484起（雙人房A）
地址：1-1-15 Asakusa, 淺草, 東京, 日本, 111 0032
交通：東京地鐵淺草站6號出口步行1分鐘
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東京平價酒店推介【7】淺草燦路都大飯店（Hotel Sunroute Asakusa）

淺草燦路都大飯店（Hotel Sunroute Asakusa）位於淺草周邊，酒店距離上野、淺草雷門等都十分近，鄰近亦有太鼓館、淺草劇場、蛇骨湯等景點設施。酒店分為新館及本館，房型選擇共多達14種，可供1至3人入住，房間空間感十足；酒店內設有沙龍、自助洗衣機、房間內浴缸等，每晚人均只需HKD$189起，性價比極高！

淺草燦路都大飯店（Hotel Sunroute Asakusa）
房價：人均HKD$189起（主樓小型雙人房）
地址：東京都台東區雷門1-8-5
交通：田原町站步行1分鐘、淺草站步行6分鐘
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東京平價酒店推介【8】MYSTAYS 淺草橋酒店（HOTEL MYSTAYS Asakusabashi）

MYSTAYS 淺草橋酒店（HOTEL MYSTAYS Asakusabashi）位於淺草橋，地理位置絕佳，距離地鐵站僅一步之遙，只需數分鐘就可以步行到秋葉原一帶，最適合動漫電玩迷入住！酒店房型設有9款，當中設有日式和風主題裝修和西式風格的客房，設計各有特色，可供1至4人入住，價錢為每晚HKD$200起，絕對超值！

MYSTAYS 淺草橋酒店（HOTEL MYSTAYS Asakusabashi）
房價：人均HKD$200起（城景高級小型雙人床房）
地址：東京都台東區淺草橋1-5-5
交通：淺草橋站步行2分鐘、馬喰橫山站步行8分鐘
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東京平價酒店推介【9】駒込梅茲JR東酒店 （JR-EAST HOTEL METS KOMAGOME）

駒込梅茲JR東酒店 （JR-EAST HOTEL METS KOMAGOME）一大賣點是，距離地鐵站只需步行1分鐘內，適合想每日都用盡時間去玩的朋友。酒店客房設計簡約，並且設有浴缸，房型方面則分為6款，當中設有只限女性入住的單人或雙人房，女士們可以無後顧之憂入住，每晚價格人均只需HKD$242起！

駒込梅茲JR東酒店 （JR-EAST HOTEL METS KOMAGOME）
房價：人均HKD$242起（單張床房）
地址：東京都豊島區駒込2-1-39
交通：駒込站步行1分鐘、千石站步行10分鐘
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東京平價酒店推介【10】淺草櫻花旅館（Sakura Hostel Asakusa）

淺草櫻花旅館（Sakura Hostel Asakusa）是一間青年旅舍，位於淺草，不但地理位置方便，亦非常適合獨遊旅客，或想在異地認識新伙伴的朋友入住。房間分為家庭房、雙人房等，亦可以1人入住1個床位，彈性極高。此外，旅館更提供免費精緻早餐，價錢為每晚$244起，絕對稱得上為窮遊、超值之選！

淺草櫻花旅館（Sakura Hostel Asakusa）
房價：人均HKD$244起（雙床房）
地址：東京都台東區淺草2-24-2
交通：淺草站、田原町站步行7分鐘
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東京平價酒店推介【11】京急普拉特旅舍 羽田之家（Plat Hostel Keikyu Haneda Home）

京急普拉特旅舍 羽田之家（Plat Hostel Keikyu Haneda Home）同樣是一間青年旅舍，地理位置位於羽田，往返羽田機場非常方便。客房設計溫馨，非常有居家感覺，房型同樣分為家庭房、雙人房等，亦可以1人入住1個床位，更設有女性限定的床位及房間等，安全性高！無論獨遊、窮遊都非常適合，價錢每晚只需$204起！

京急普拉特旅舍 羽田之家（Plat Hostel Keikyu Haneda Home）
房價：人均HKD$204起（標準雙床房）
地址：東京都大田區羽田5-23-5
交通：整備場站步行9分鐘
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