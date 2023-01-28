東京淺草新酒店人均$239起！隈研吾大師設計、飽覽晴空塔絕色夜景

東京淺草酒店推介2023！去東京旅行，不少人都會選擇入住上野、淺草周邊地區，今次介紹的酒店由日本建築大師隈研吾設計，位於東京晴空塔附近，距離車站僅3分鐘路程，晚上可以從酒店欣賞到晴空塔夜景，人均最平$239起！想了解更多東京酒店住宿，即睇更多東京10大新酒店介紹！

東京淺草新酒店人均$239起！隈研吾操刀設計、飽覽晴空塔絕色夜景

ONE@Tokyo於2022年11月開幕，鄰近東京晴空塔，距離押上站僅3分路程。位處地鐵半藏門線、地鐵淺草線、京成押上線、東武晴空塔線交會點，乘搭京成電鐵ACCESS特快可以直達成田機場。

（圖片來源：ONE@Tokyo）

酒店由世界級建築大師隈研吾設計，大門有錯綜複雜的木條，象徵著隈研吾別具一格的建築風格，同時運用了工業素材及大自然物料，突顯現代大城市與傳統下町文化之間的融和，相當有心思！

ONE@Tokyo設有142間客戶，分為6種房型，可供1至3人入住。基本雙人房（Standard Semi-Double）空間不算太大，不過勝在設備及物品供應齊全；面積最大的客房則是藝術工作室套房（Atelier Suite），設有特大窗戶，可以眺望充滿日本風情的下町景色；同時加入大屏幕影院系統，在房內看電影都無問題！

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ONE@Tokyo最為人津津樂道的地方就是位於酒店頂樓的天台花園！置身其中，東京晴空塔彷彿近在眼前！

（圖片來源：ONE@Tokyo）

天台擺放了舒適的梳化座位，住客不只可以近距離在東京晴空塔夜景拍照打卡，亦可以帶上飲品或餐點到此享用，好Chill！

ONE@Tokyo每晚房價低至$478起，兩人入住每晚人均約$239起。雖然酒店位置較新宿、澀谷等地區為偏遠，不過交通亦算方便，前往淺草僅1站車程，附近亦有便利店、餐廳等，性價比頗高，想在東京下町來一趟充滿藝術感的住宿體驗，不妨考慮一下！

ONE@Tokyo

地址：東京都墨田區押上 1-19-3

官方網站：https://www.onetokyo.com/

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