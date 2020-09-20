當國慶遇上中秋和美妙的周末，打工仔一個唔覺意得到四天連假，當然要好好玩一番！不過疫情關係難以出國，還是在港小度假最實際！《香港01》旅遊記者爲大家整理10個中秋主題的Staycation酒店住宿套票，大家是時候預訂了！

【1】愉景灣酒店——期間限定自助晚餐

臨近中秋節，愉景灣推出中秋住宿計劃，除了住宿一晚之外，更包早餐及中秋主題自助晚餐，有冰鎮海鮮及壽司，當然少不得月餅！除此之外，住客都可以在晚上前往酒店附近的多個草地賞月，並以愉景灣白教堂做背景野餐，十分寫意！酒店會供應有月餅、水果、飲品和燈籠的野餐籃！

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香港愉景灣酒店 地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號 電話：2295 8288

【2】Murray——中秋必去BBQ

美利酒店外觀風格簡約，灰色外牆配上銅色線條，塑造出獨特美感。走廊斜路亦是熱門打卡地點之一。這次的「美利慶典」優惠，專爲周年紀念及生日而設，兩位入住包香薰浴、早午晚三餐（午餐可改選下午茶），更可以有主題氣球佈置。中秋期間晚上在中庭會有BBQ聚會，更有兔子燈飾、燈籠等可以拍照打卡。帶同寵物入住，寵物更會獲贈發光頸圈一條！

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香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【3】帝逸酒店——免費踩單車

酒店推出的「賞月．嘗粵」中秋節餐飲住宿，包入住酒店套房一晚，留意返，今次所包的是一房一廳的公寓房型！另外可於酒店餐廳享用中秋雙人晚餐配紅或白酒一瓶及翌日早餐。最特別是可以向酒店借單車，在酒店附近的單車徑踩，很有郊游Feel！

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帝逸酒店 地址：沙田源康街1號 電話：3653 1111

【4】朗廷酒店——住宿送月餅

朗廷酒店The Langham推出賞月套餐，可以住宿一晚並享用雙人早餐，另有500元餐飲回贈可以在酒店各餐廳使用。另更會每房送迷你錦繡月餅拼盒，10月1日晚上更可在泳池旁邊賞月，泳池將會放滿水燈，一定很震撼！如果不喜愛賞月套餐，酒店另外更有零房價推廣，9月16日至9月29日，預訂客房即可獲贈相同價值的酒店消費額Credit，水療、餐飲、轎車服務都可以用！

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【5】帝苑酒店 —— 聯乘FANCL住宿體驗

酒店推出最新Staycation，與日本品牌FANCL聯乘，並推出日式住宿套票，包房内享用日式便當晚餐以及日本手信盒子。入住可以有免費Upgrade到尊貴客房，並獲贈FANCL護膚品旅行套裝及Tense up膠原飲品兩支！最特別是入住會有兩套浴衣提供，即刻有陣日本味！而於 9月23日至10月8日期間入住，則可免費到17樓 Sky Club戶外花園賞月、追月，並獲贈中秋美點。

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帝苑酒店 地址： 九龍尖沙咀東部69號麼地道 電話： 2733 2828

【6】海景嘉福洲際酒店 —— 望海景包三餐

海景嘉福洲際酒店推出Romantic Escape套票，送大家打卡最愛的氣球佈置，可以自訂18個英文字或數字，另更有雙人三道菜房内晚餐及自助早餐、下午茶及黃昏鷄尾酒環節！於9月30日至10月3日入住，可獲贈迷你流心奶黃月餅兩個及迎賓小食籃（Häagen-Dazs雪糕、果仁、薯片和汽水）。

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海景嘉福洲際酒店 地址：尖沙咀麼地道70號 電話：2721 5161

【7】帝京酒店 —— 送月餅水果

帝京酒店推出「月圓中秋住宿計劃」慶祝中秋，可以入住帝京酒店客房一晚，並可在帝京軒享用「鮮味．慶中秋」中菜晚市套餐。另外更會送一盒迷你月餅、一個生果盤及紅酒一支。

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帝京酒店 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

【8】麗豪酒店 —— 有得玩中秋燈籠

麗豪酒店推出「月滿 • 月圓中秋住宿計劃」，可以入住河景客房一晚，並在酒店餐廳意廊自取外賣晚膳回房間享用。客人住宿期間更會獲贈中秋燈籠，在9月30日至10月3日，住客可以參與酒店所舉辦的迎月、賞月、追月晚會，一起猜燈謎、吃水果月餅及茗茶。

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麗豪酒店 Regal Riverside Hotel 地址：香港沙田大涌橋路34-36號 電話：2649 7878

【9】海洋公園萬豪酒店 —— 自選扒房晚餐或順德菜

海洋公園萬豪酒店聯同KLOOK推出「秋夕. 月圓假期」，優惠價格可以入住海洋公園萬豪酒店一晚，包早餐及晚餐，可以選擇Prohibition扒房‧酒吧或南海小館的二人晚餐。另外更可有免費泊車及中秋驚喜禮品。

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海洋公園萬豪酒店 地址：香港仔黃竹坑道 180 號海洋公園萬豪酒店 電話：3555 1688

【10】香港文華東方酒店 —— 私人飛機飛行體驗套票

香港文華酒店聯乘VistaJet推出轟動的酒店套票：「皎月翱翔中秋尊貴禮遇」，套票除了住宿一晚、烹飪班、5000美元VistaJet的飛行信用額，更包兩小時航程，大家除了可以在飛機上欣賞月亮，更可以在飛機上享用晚餐！一定會成爲難忘的中秋節！

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文華東方酒店 地址： 中環干諾道中5號 電話： 2522 0111

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