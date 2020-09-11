工作辛苦又無處可以放鬆，如果來一個悠閑的下午茶，簡直有Healing的作用！望住靚景歎個下午茶，打個靚卡，平常的煩惱頓時一掃而空！《香港01》飲食頻道記者爲大家精選香港5星奢華酒店下午茶9月最新推廣，包括Conrad、四季、半島、The St. Regis、朗廷、Rosewood、JW Marriott、Cordis、Hotel Icon、文華東方、喜來登、香格里拉等共15間酒店。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】Conrad——大熱外賣下午茶送小熊

港麗酒店為慶祝30周年，推出各類優惠，當中話題之最可謂Lobby Lounge外賣下午茶75折，共有12款鹹甜點，放置於四層外賣架，就算外賣下午茶帶回家都十分打卡able，更加贈送周年限量港麗小熊玩偶！而Conrad另外亦有推新式下午茶體驗，以現代藝術及畫作為主題，十分獨特！

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【2】Rosewood瑰麗酒店——五道菜精緻下午茶

瑰麗酒店的下午茶同樣是不少人的首選，將下午茶分成五道菜上，由第一道菜三文治開始，到中段的鬆餅及兩道甜品，而最後一道菜更是朱古力餐車，全車都是朱古力甜品，朱古力控必去！Rosewood原本是使用餐車奉上餐點，不過近日因疫情而取消這個安排。

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【3】半島酒店——恆久經典英式下午茶

歷史悠久的半島酒店，一直是不少人吃下午茶首選。在大堂茶座歎傳統英式鬆餅、半島靚茶之外，更有大堂現場弦樂演奏，即刻有英國貴婦感覺！不過留意返，半島酒店的下午茶不能Book位預訂，只可以於供應時間内Walk-in，先到先得。

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【4】The St. Regis——餐車自選鹹甜點

位於The St. Regis的The Drawing Room一直都是大家享受下午茶必去之地！最特別是下午茶的餐點並非使用傳統三層架盛載，而是用手推車推到客人面前，讓客人自選想吃的款式！客人先從餐車挑選四款鹹點，有黑松露芝士蘋果三文治、煙三文魚芝士貝果等，吃完鹹點之後可以享用鬆餅，然後在餐車自選四款甜點。

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+ 2 + 2 + 2

【5】JW Marriott——經濟價錢矜貴食材

香港JW萬豪酒店大堂酒廊的下午茶，用上不少矜貴食材，包括鮑魚、虎蝦、松露等，以三層銀器下午茶架奉上。下午茶已包TeaWG茗茶及Graffeo咖啡，如果想喝酒，可以加100元加配香檳。

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【6】Ritz Carlton——秋日下午茶

Ritz-Carlton推出秋日主題下午茶，用南瓜、栗子爲主題，製作多種鹹甜點，十分適合9月10月前往想用！而且大堂酒廊位於102樓，景色超靚！

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【7】四季酒店——高質外賣下午茶

四季酒店早期推出外賣下午茶大受歡迎，於九月更新Menu，推出最新的外賣下午茶！另外亦有推出素食下午茶。

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【8】The Murray——清新打卡下午茶

The Murray美利酒店一向是打卡熱點，建築裝潢都是各位女性打卡必到之處，當然少不得下午茶！這裏的下午茶安排在酒店花園樓層Garden Lounge進食，最近推廣Botanical夏目繁花主題，鹹甜點都以清新為重點，很適合夏天！

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【9】Cordis——海洋寶盒下午茶

康得思酒店就使用海鮮製作下午茶，一系列特色鹹點如三文魚他他、炸西班牙海鮮飯丸子等都用上可持續發展的海鮮。而且配上特製的黃金菠蘿特飲，十分清新冰爽。、

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【10】W酒店——排毒養顔下午茶

Hotel W的WOOBAR推出的「五行五色排毒養顏二人下午茶」色彩繽紛，因爲用上不同顏色的水果，可以提供不同種類的維生素及營養，除了好睇亦健康！推廣期由即日起至10月31日。

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【11】香港文華東方酒店——送Shiseido護膚品禮券

香港文華東方酒店推出9月限定下午茶，配合Shiseido的主題，在下午茶加入日式元素。而推廣期間，每位享用晶鑽傳奇下午茶的客人可以得到一張Shiseido禮券，換領價值950元的Shiseido護膚品組合。

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【12】喜來登酒店——送Guerlain護膚品

喜來登酒店推出「The Beauty and The Bee夏蜜蜂姿」香檳下午茶，可以望住維港海景大歎蜂蜜主題下午茶，蜂糖布里多士、蜂皇芝士餅等等都加入本地蜂蜜品牌的龍眼蜜。每位客人可以獲贈法國嬌蘭殿級蜂皇系列的護膚品禮品一份。

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【13】嘉里酒店——法式風情

Kerry Hotel的大堂茶座推出法式果漾下午茶，在各款鹹甜點都加入不同的水果如柑橘、雜莓等，很有夏日的感覺！如果在享用下午茶時將打卡靚相Po上Instagram並加入嘉里酒店的Hashtag，更可以獲贈特飲一杯！

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【14】九龍香格里拉酒店——中秋主題月餅下午茶

九龍香格里拉推出截然不同的下午茶，各款餐點加入不少本土元素，例如薑汁奶凍、黑芝麻脆餅等。另外亦可自選兩件冰皮月餅。

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【15】Hotel Icon——Häagen-Dazs主題

Hotel Icon維港薈推出Häagen-Dazs x Champagne Louis Roederer的主題下午茶，用Häagen-Dazs雪糕製作甜點，並用Champagne Louis Roederer的酒加入成爲特製鹹點，更會無限量供應Häagen-Dazs雪糕！另外餐飲會送每人一杯白桃士多啤梨香檳。

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【16】朗廷酒店——野餐主題下午茶

夏天外出野餐太熱了！朗廷酒店就推出果漾仲夏野餐下午茶，用野餐的主題包裝，更會在桌面鋪上紅白格仔野餐布，將食物放入野餐籃上檯。另外會配上酒店自家製的英式鬆餅及招牌必試玫瑰醬！不過留意The Langham的下午茶三層架是落地架，不能放上桌面，比較難打卡。

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